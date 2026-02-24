ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.05-แกว่งในกรอบแคบรอผลประชุมกนง.-การเมืองในประเทศ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(24 ก.พ.69)เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ก่อนจะปิดตลาดที่ระดับ 31.05 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.02 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทแกว่งตัวอยู่ในช่วง 30.96–31.13 ในระหว่างวัน ก่อนจะอ่อนค่าลงเล็กน้อยช่วงบ่ายสอดคล้องกับแรงขายสุทธิต่อเนื่องของต่างชาติในตลาดพันธบัตรและการปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลก ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ฟื้นตัวกลับมาบางส่วนในช่วงที่ตลาดรอติดตามการแถลงนโยบายประจำปีของปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ในคืนนี้ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ แม้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 2,131 ล้านบาท แต่มีสถานะขายสุทธิพันธบัตรไทยถึง 7,326 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 30.90-31.20 บาทต่อดอลลาร์ฯ ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุม กนง. ปัจจัยการเมืองในประเทศ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก รวมถึงตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือนม.ค. ของยูโรโซน