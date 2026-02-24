หุ้นปิดพลิกบวก 10.16 จุด ดีดขึ้นช่วงท้ายตลาด ส่งสัญญาณจำกัดขาลง แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดแกว่งไซด์เวย์

SET ปิดวันนี้ที่ 1,490.40 จุด เพิ่มขึ้น 10.16 จุด (+0.69%) มูลค่าซื้อขาย 80,178.36 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นเช้านี้ปรับตัวลง แต่ช่วงบ่ายใกล้ชั่วโมงสุดท้ายดัชนีเด้งขึ้น โดยทำจุดสูงสุด 1,492.62 จุด จุดต่ำสุด 1,468.00 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 296 หลักทรัพย์ ลดลง 172 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 201 หลักทรัพย์
น.ส.จิตรา อมรธรรม กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยภาพรวมยังอยู่ในช่วงพักฐานโดยเช้าปรับตัวลงต่อเนื่องจากวานนี้ ต่างชาติเริ่มขายออก และ เปิดสถานะ short ในตลาดฟิวเจอร์สมา 3 วัน แต่ไม่ได้มีข่าวลบแต่อย่างใด จะมีแต่การเล่นหุ้นรายตัวตามผลประกอบการ แต่จากที่มีการประชุมนักวิเคราะห์ของแต่ละบริษัท โทนเป็นบวกแทบทุกบจ.
ทั้งนี้ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ดัชนี SET ปรับขึ้นมาแล้ว 250 จุด จึงเห็นว่าดัชนีพักตัวและต้องย้ำฐาน โดยการเคลื่อนไหวของตลาดเป็นแกว่งตัวไซด์เวย์ อยู่ในโซนพักฐาน ในกรอบ 1,480 จุด ถึง 1,500-1,506 จุด อย่างไรก็ดีในช่วงท้ายตลาดหุ้นที่ดัชนีดีดตัวขึ้นแรงเป็นสัญญาณบวกช่วยปิดขาลง ไม่หลุด 1,480 จุด
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันพรุ่งนี้คาดว่ายังแกว่งไซด์เวย์ออกข้าง โดยให้แนวรับ 1,480 จุด แนวต้าน 1,500 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
AOT มูลค่าการซื้อขาย 5,468.55 ล้านบาท ปิดที่ 52.25 บาท ลดลง 1.25 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 5,303.15 ล้านบาท ปิดที่ 201.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
PTT มูลค่าการซื้อขาย 5,245.60 ล้านบาท ปิดที่ 36.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 5,164.30 ล้านบาท ปิดที่ 50.75 บาท ลดลง 0.50 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 3,827.21 ล้านบาท ปิดที่ 14.60 บาท เพิ่มขึ้น 0.60 บาท