DTCENTกำไรโต เคาะจ่ายปันผล 0.0608 บ./หุ้น

“ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ ” เปิดผลการดำเนินงานปี 68 มีรายได้ 728.47 ล้านบาท กำไรสุทธิ 98.65 ล้านบาท บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.0608 บาท/หุ้น รับเงินเข้ากระเป๋าวันที่ 20 พฤษภาคม 69 ฟากบิ๊กบอส ระบุปี 69 เดินหน้าขยายฐานลูกค้า GPS Tracking สู่กลุ่ม B2C เต็มรูปแบบ ควบคู่ธุรกิจ IoT Solutions ลุยประมูลงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนต่อเนื่อง พร้อมนำ AI พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ หวังยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน ตั้งเป้ารายได้เติบโต 10–15% จากปีก่อน
นายทศพล คุณะเพิ่มศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (DTCENT) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568) มีรายได้รวม 728.47ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 98.65 ล้านบาท โดยยังคงรับรู้รายได้จากการขายและให้บริการ ทั้งการใช้ระบบติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking) และงานโครงการของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.0608 บาท/หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 80 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) 12 มีนาคม2569 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2569
"ในปี 2568 ถือเป็นปีที่ DTCENT มีการปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยทำการศึกษา พัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ พร้อมทั้งยังมีรายได้ประจำจากศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยบนถนน ซึ่งลูกค้าให้ความสนใจ เชื่อมั่นเข้าใช้บริการอบรมอย่างต่อเนื่อง และจากผลประกอบการของปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอัตรา 82% มากกว่านโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิอีกด้วย” นายทศพล กล่าว
สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจปี 2569 บริษัทฯ มุ่งขับเคลื่อนการเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจหลัก โดยเฉพาะธุรกิจให้บริการ GPS Tracking ซึ่งจะขยายฐานลูกค้าจากกลุ่มองค์กรธุรกิจ (B2B) ไปสู่กลุ่มลูกค้ารายย่อย (B2C) มากขึ้น ครอบคลุมการติดตั้งอุปกรณ์ GPS Tracking ในกลุ่มรถส่วนบุคคล รถบรรทุก และรถโดยสารสาธารณะ ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า พร้อมเดินหน้าจัดโปรโมชันใหม่อย่างต่อเนื่อง เสริมด้วยบริการติดตั้งทั่วประเทศ ผ่าน Call Center หมายเลข 1176 และศูนย์บริการ DTC SHOP จำนวน 15 สาขา
ขณะเดียวกัน ธุรกิจศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยบนถนน ยังคงเป็นอีกแหล่งรายได้ที่สร้างกระแสเงินสดได้ทันที โดยเปิดให้บริการฝึกอบรม 3 หลักสูตรหลัก ได้แก่ หลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving Course : DDC), หลักสูตรบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน (Transport Safety Management : TSM) และการประเมินความพร้อมทางร่างกายของผู้ขับขี่ (Psychophysical Driving Test) รองรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเข้ารับบริการ
สำหรับธุรกิจ IoT Solutions ล่าสุด บริษัทฯ ได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม DTC Smart Shop Solutions ยกระดับการบริหารจัดการร้านค้าและองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล ด้วยโซลูชันที่ควบคุมจากศูนย์กลาง ครอบคลุมทั้ง Smart Digital Signage ที่สามารถบริหารสื่อและโปรโมชันแบบ Real-time, ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ (Smart Security) ที่เชื่อมต่อ CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึง ระบบควบคุมการเข้า-ออกและปุ่มฉุกเฉิน (SOS) ตลอดจน ระบบบริหารจัดการพลังงาน ที่ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอ แก่กลุ่มห้างสรรพสินค้าและภาคเอกชน
นอกจากนี้ DTCENT ยังเดินหน้าพัฒนาโครงการ Smart City ให้กับเทศบาลนครรังสิตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนบทบาทการเป็นผู้พัฒนาโซลูชัน เพื่อการบริหารจัดการเมืองอย่างยั่งยืน พร้อมตอกย้ำความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด (BRS) ที่นำรถขนส่งมาติดตั้งระบบ GPS Tracking ส่วนบริษัท ยาซากิ เอ็นเนอร์จี ซิสเท็ม คอร์ปอเรชั่น (YES) ยังคงดำเนินธุรกิจตามแผนงาน
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยี AI มาพัฒนาระบบ GPS Tracking และโซลูชัน IoT ให้มีความแม่นยำ ทันสมัย และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ขณะที่ ธุรกิจ IoT Solutions ยังมีแผนเข้าร่วมประมูลงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อมั่นว่า จะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญให้รายได้เติบโตในระดับ 10–15% จากปีก่อน