หุ้นปรับฐานหลังขึ้นมาแรง กังวลผลกระทบ AI-จับตางบ บจ.โค้งสุดท้าย-ประชุม กนง.

นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีเข้าสู่ช่วงปรับฐานหลังจากปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องรวมกว่า 200 จุด โดยประเมินว่าระดับ 1,500 จุด ซึ่งเทียบเท่ากับค่าเฉลี่ย P/E ที่ 16 เท่า เป็นแนวต้านสำคัญ โดยคาดว่าดัชนีจะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหว Sideway Up เป็น Sideway
สำหรับประเด็นที่ต้องติดตามต่อ ได้แก่ Sentiment จากตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ที่ปรับตัวลดลง หลังนักลงทุนกังวลว่าความก้าวหน้าของ AI หลัง Anthropic เปิดตัว Claude รุ่นใหม่ อาจเข้ามา Disrupt การทำงานของบริษัทซอฟต์แวร์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยจะมีจำกัด เนื่องจากตลาดหุ้นไทยส่วนใหญ่เป็นหุ้นกลุ่ม Value-based และไม่มีหุ้นที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ขณะที่ปัจจัยในประเทศ ตลาดให้ความสนใจกับการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันพรุ่งนี้ (25 ก.พ.) ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แต่อาจมีการส่งสัญญาณถึงโอกาสในการปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป
นอกจากนี้ ในสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการประกาศผลประกอบการ ต้องติดตามการปรับประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) ของปี 69 หากมีการดาวน์เกรดหรือปรับลดเป้าหมายลงมาจะยิ่งทำให้ระดับ 1,500 จุด กลายเป็นแนวต้านที่ผ่านได้ยากยิ่งขึ้น
โดยให้กรอบแนวรับ 1,444 จุด และแนวต้าน 1,505 จุด