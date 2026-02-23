ASIA เปิดงบปี 68 รายได้ทะลุ 1.3 พันล.

เอเชีย โฮเต็ล เปิดผลงานปี 68 รายได้1,364.56 ล้านบาท เติบโต 3.36% รับไตรมาส 4/68 ไฮซีซั่นธุรกิจท่องเที่ยว หลังยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัว พร้อมรับอานิสงส์โครงการเที่ยวดีมีคืน บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผล 0.05 บาท/หุ้น เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 6 มี.ค.69 ฟากผู้บริหารกางแผนงานปี 69 ยกระดับโรงแรมเอเชียกรุงเทพสู่ระดับ 5 ดาว พร้อมเล็งร่วมมือเชนโรงแรมต่างประเทศ คาดสรุปผลกลางปีนี้ เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ว่าง “เซียร์รังสิต” เจาะกลุ่มไลฟ์สไตล์ ดันยอดผู้ใช้งานเพิ่ม ขยายฐานลูกค้า สร้างการเติบโตในอนาคต
นายพัชรพล เตชะหรูวิจิตร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (ASIA) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2568 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,364.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.36% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,320.25 ล้านบาท โดยปัจจัยสนับสนุนมาจากรายได้รวมธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น 41.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้ค่าเช่าและบริการ 437.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่เปิดให้บริการโซนใหม่
“ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4/2568 ซึ่งถือเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจท่องเที่ยว โดยมีอัตราการเข้าพักของโรงแรมในเครือสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่กลับมาอย่างคึกคัก ควบคู่กับมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น เที่ยวดีมีคืน และความต้องการจัดกิจกรรมการประชุมและการสังสรรค์ของบริษัทเอกชนต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง”
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 6มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569
สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2569 บริษัทฯ วางแผนปรับปรุงสินทรัพย์หลักทั้งธุรกิจโรงแรมและศูนย์การค้า เพื่อรองรับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ โดยอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการยกระดับ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ และ โรงแรมเอเชีย พัทยา สู่ระดับ 5 ดาว รวมถึงการพิจารณาความร่วมมือกับเชนโรงแรมชั้นนำจากต่างประเทศในการเข้ามาบริหารโรงแรม คาดว่าจะสามารถสรุปแนวทางการลงทุนได้ภายในช่วงกลางปี 2569
ขณะเดียวกัน บริษัทมีแผนพัฒนาพื้นที่ว่างประมาณ 10,000 ตารางเมตรของศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ให้เป็นพื้นที่เชิงไลฟ์สไตล์ เพื่อเพิ่มความคึกคักและดึงดูดผู้ใช้บริการ โดยตั้งเป้าเพิ่มจำนวนผู้เข้าใช้บริการเป็น 15,000 - 20,000 คนต่อวัน จากปัจจุบันที่มีประมาณ 5,000 – 7,000 คนต่อวัน