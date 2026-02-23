หุ้นฟื้นหลังศาลฎีกาเพิกถอนภาษีทรัมป์หนุนกลุ่มส่งออก แต่อาจถ่วงหุ้นใหญ่จ่อ XD-MSCI

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีรีบาวด์ได้ แต่อาจจำกัด โดยได้รับปัจจัยบวกจากกรณีที่ศาลฎีกาสหรัฐฯ มีคำตัดสินว่าการประกาศใช้มาตรการภาษีตอบโต้ทั่วโลกของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นการกระทำที่เกินขอบเขตอำนาจ แม้ต่อมาทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีที่ระดับ 15% แต่จะเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวที่มีกรอบเวลาสูงสุดเพียง 150 วันซึ่งสะท้อนว่าผ่านจุดที่แย่ที่สุดมาแล้ว ความตึงเครียดทางการค้าน่าจะผ่อนคลาย โดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวกับการส่งออก มีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ดีกว่าตลาด
อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของดัชนีในสัปดาห์นี้อาจเคลื่อนไหวในกรอบจำกัด เนื่องจากถูกดดันจากบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่หลายแห่งเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD ซึ่งจะเป็นแรงกดดันต่อดัชนี รวมทั้งการปรับน้ำหนักดัชนี MSCI ซึ่งจะใช้ราคาปิดในวันศุกร์นี้ นอกจากนี้สัปดาห์นี้แนะติดตามการเปิดเผยผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนและการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
โดยให้กรอบแนวรับ 1,474 จุด แนวรับถัดไป 1,470 จุด และแนวต้าน 1,495 - 1,500 จุด