หุ้นปิดเช้าร่วง 9.96 จุดตามภูมิภาค รับแรงขายกลุ่มท่องเที่ยว-กังวลเลือกตั้งเสี่ยงโมฆะ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,483.95 จุด ลดลง 9.96 จุด (-0.67%) มูลค่าซื้อขายราว 55,217 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้าดัชนีปรับตัวลง โดยทำจุดต่ำสุด 1,474.07 จุด จุดสูงสุด 1,495.44 จุด
นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ รองกรรมการผู้จัดการ ฝายวิเคราะห์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปรับตัวลงตามตลาดหุ้นภูมิภาค และความกังวลสถานการณ์การเลือกตั้ง หลังมีความเห็นนักกฎหมาย นักวิชาการว่าการเลือกตั้งไม่ลับ ก็มีความเสี่ยงที่การเลือกตั้งจะเป็นโมฆะ อีกทั้งดัชนี SET ปรับขึ้นมาจากจุดต่ำสุด 1,234 จุด มา 250 จุด ในช่วง 1 เดือน ทำให้ SET มีผลตอบแทน 18.6%YTD หุ้นหลายตัวมีอัพไซด์จำกัด จึงมีแรงขายทำกำไร
นอกจากนี้มีแรงขายทำกำไรกลุ่มท่องเที่ยว หลังจากปรับขึ้นมา 2-3 สัปดาห์เก็งเทศกาลตรุษจีนว่านักท่องเที่ยวจีนจะกลับเข้ามา ซึ่งวันนี้อยู่ท้ายเทศกาลตรุษจีนแล้ว จีงมีแรงขายออกมา ไม่ได้มีข่าวร้ายอะไร
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายอาจจะไปไหนไม่ไกล น่าจะมีอัพไซด์จำกัดโดยดัชนี 1,480-1,500 จุดเป็นโซนที่มีแรงขายสลับออกมา ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าตลาดหุ้นติดตามการรับรองการเลือกตั้ง และจะมีการสรุปการจัดตั้งรัฐบาล อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงการเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่ หลังจากมีคนยื่นศาลรัฐธรรมนูญว่าศาลฯจะรับคำร้องหรือไม่ พร้อมให้แนวรับ 1,473 จุด แนวต้าน 1,493 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 6,905.35 ล้านบาท ปิดที่ 14.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 4,497.77 ล้านบาท ปิดที่ 37.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
BBL มูลค่าการซื้อขาย 3,380.77 ล้านบาท ปิดที่ 174.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,014.21 ล้านบาท ปิดที่ 204.00 บาท ลดลง 1.00 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 2,038.19 ล้านบาท ปิดที่ 52.75 บาท ลดลง 1.75 บาท