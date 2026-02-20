SPREMEงวดปี 68 รายได้ทะลุ 1.5 พันล.

สุพรีม ดิสทิบิวชั่น เปิดงบการเงินปี 2568 มีรายได้ 1,567.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 80.22% กำไรสุทธิ 160.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.40% อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 19.29% หลังรับรู้รายได้งานโครงการให้เช่ามูลค่าสูง ด้านบอร์ดเคาะจ่ายปันผลหุ้นละ 0.12 บาท เตรียมรับทรัพย์วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ฟากซีอีโอลั่นเดินหน้ากลยุทธ์สร้าง Recurring Income ควบคู่การเร่งส่งมอบงานโครงการ พร้อมลุยประมูลงานใหม่ภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ หนุนอนาคตเติบโตมั่นคง
นายภานุวัฒน์ ขันธโมลีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) (SPREME) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ในฐานะผู้ออกแบบ จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร (System Integrator) รวมถึงให้บริการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม และให้เช่าระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 (สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568) บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,567.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 697.70 ล้านบาท หรือ 80.22% มีกำไรสุทธิ 160.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.86 ล้านบาท หรือ 17.40% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีอัตรากำไรขั้นต้น 19.29%
ทั้งนี้ ในไตรมาส 4/2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 956.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 806.01 ล้านบาท หรือ 537.05% และมีกำไรสุทธิ 89.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.17 ล้านบาท หรือ 379.17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากการรับรู้รายได้จากโครงการขนาดกลาง ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
โดยในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายและติดตั้ง ทั้งโครงการให้เช่าอุปกรณ์แก่หน่วยงานภาครัฐด้านการศึกษา และโครงการให้เช่าอุปกรณ์แก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงรายได้จากการให้บริการ จากสัญญาให้เช่าระยะยาวแก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ได้ส่งมอบและเริ่มระยะเวลาการเช่าในช่วงกลางปี 2567 เป็นต้นมา นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากการให้บริการพัฒนาศูนย์ให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่ได้เริ่มโครงการในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีสัญญาขายสินค้าและให้บริการรอส่งมอบและรับรู้รายได้ (Backlog) อยู่ทั้งสิ้น 3,991.04 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยส่งมอบและรอรับรู้รายได้ภายในปี 2569 ประมาณ 971.78 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้ในปี 2570-2574 ซึ่ง Backlog ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ (Mega project) ที่อยู่ระหว่างทำสัญญาและส่งมอบอุปกรณ์
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 88.80 ล้านบาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 28 เมษายน 2569 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวในวันที่ 22 เมษายน 2569
สำหรับแผนการดำเนินงานธุรกิจในปี 2569 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการดำเนินโครงการในฐานะคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ และโครงการที่สร้างรายได้ประจำต่อเนื่อง (Recurring Income) โดยจะเน้นรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มลูกค้าหน่วยงานใหม่ๆ มากขึ้น รวมถึงการเสนอสินค้าและบริการที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนให้ครอบคลุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรอบด้าน ไปจนถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ และปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมไทย
ล่าสุด บริษัทฯ มีความคืบหน้าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ หลังจากบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เพื่อเข้าร่วมประมูลงานโครงการขนาดใหญ่แล้ว โดย ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประมูลและได้รับการประกาศเป็นผู้ชนะทั้งสิ้น 18 โครงการ มูลค่าสัญญารวม 3,663.39 ล้านบาท และส่งมอบภายในปี 2568 จำนวน 9 โครงการ มูลค่ารวม 1,365.90 ล้านบาท จะทยอยรับรู้รายได้ตลอดระยะเวลาสัญญาเช่า 5 ปี ซึ่งการได้รับงานครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและราชการ ที่ไว้วางใจในศักยภาพการส่งมอบโซลูชั่นด้าน IT ครบวงจรของบริษัทฯ