“D”งบแกร่งปี 2568 รายได้ทะลุ 1,000 ล้านบาท กำไรพุ่ง 70%ตั้งเป้าผลงานปีนี้โต15%

เดนทัล คอร์ปอเรชั่น โชว์ผลงานโดดเด่น ปี 2568 ทำกำไร 85.8 ล้านบาท เติบโตพุ่ง 70% ส่วนรายได้ทะลุ 1,000 ล้านบาท เผยทุกส่วนธุรกิจโตแข็งแกร่ง งานบริการทันตกรรม สร้างรายได้ 627.9ล้านบาท ผลจากลูกค้าต่างชาติมั่นใจเข้าใช้บริการต่อเนื่อง ขณะที่งานเทรดดิ้ง รายได้ 368.8 ล้านบาทยอดขายเพิ่มจากสินค้านำเข้าคุณภาพได้มาตรฐานจากจีน ในราคาคุ้มค่า พร้อมตั้งเป้าปี 2569 คาดผลงานโตไม่ต่ำกว่า 15% ด้านบอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลปี 2568 รวม 51.35 ล้านบาท
นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ D ผู้ให้บริการทันตกรรมแบบครบวงจร เปิดเผยถึง ผลการดำเนินงานของ บริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,047 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 92.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10% และมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 85.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 70% เมื่อเทียบกับผลประกอบการปี 2567
กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้เติบโตจากทุกกลุ่มธุรกิจ โดยธุรกิจให้บริการทันตกรรม มีรายได้จำนวน 679.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 25.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4% ส่วนรายได้จากธุรกิจการขาย หรือ เทรดดิ้ง มีรายได้ จำนวน 367.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 67.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบจากปี 2567
โดยธุรกิจให้บริการทันตกรรม มีการเติบโตจากการเข้ามาใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นของลูกค้าชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness tourism) และ Dental Tourism ซึ่งประเทศไทยมีชื่อเสียงในระดับสากล สามารถดึงดูดลูกค้าชาวต่างชาติได้ และในส่วนงานบริการทันตกรรมของกลุ่มบริษัท D เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติในด้านมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ จึงมีลูกค้าโดยเฉพาะชาวต่างชาติใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
ส่วนธุรกิจการขาย หรือ เทรดดิ้ง มีการเติบโต เนื่องจาก บริษัท เดนทัล วิชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) ) ที่ดำเนินธุรกิจขายวัสดุ และอุปกรณ์ทันตกรรม ได้มีการจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ทันตกรรมจากประเทศจีน ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน จำหน่ายในราคาที่คุ้มค่าเหมาะสม ส่งผลให้มียอดขายเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งบริษัทย่อย ยังมีรายได้อีกจำนวน 51 ล้านบาท จากงานประมูลโปรเจคของโรงพยาบาลรัฐ เช่น จำหน่ายโต๊ะปฏิบัติการทันตกรรม ให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์ ทำให้ภาพรวมบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้น
“ปีนี้กลุ่ม D ตั้งเป้าสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถโตจากปี 2568 ไม่ต่ำกว่า 15 % ในปี 2568 กลุ่มบริษัทมีรายได้โตจากทุกธุรกิจ งานทันตกรรม มีรายได้จากลูกค้าต่างชาติ 453.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ประมาณ 13%ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย อเมริกา และเชื่อมั่นในมาตรฐานการบริการ การรักษาทันตกรรมของกลุ่ม D ส่วนลูกค้าคนไทย มีรายได้ 225.8 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากสภาพเศรษฐกิจในไทยชะลอตัว กำลังซื้อลดลงด้านงานเทรดดิ้ง มียอดขายเพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าอุปกรณ์ทันตกรรมนำเข้าจากประเทศจีน ในราคาที่คุ้มค่า” นายพรศักดิ์
นายพรศักดิ์ กล่าวถึงผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) ว่า ในปี 2568 โรงพยาบาล BIDH สร้างรายได้ให้กับกลุ่มบริษัท จำนวน 167.4 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 9% จากปี 2567 ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่เข้าใช้บริการ เป็นกลุ่มคนไทยที่มีรายได้สูง ผู้บริหารชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (Expat) และกลุ่มนักท่องเที่ยว (Tourist) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง และในปี 2568 มีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าต่างชาติสูงถึง 75%
นอกจากนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 ในอัตรา 0.105 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35.91 ล้านบาท ทั้งนี้ได้มีการปันผลจ่ายระหว่างกาล ในอัตรา 0.045 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 15.4 ล้านบาท ดังนั้นในปี 2568บริษัทจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้นจำนวน 51.35 ล้านบาท ทั้งนี้ จะมีการนำเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทในลำดับต่อไป