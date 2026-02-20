หุ้นแกว่งไซด์เวย์อัพทดสอบ 1,500 จุด เก็งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ-งบ บจ.หนุน

นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์อัพ แม้ว่าดัชนีจะปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากแล้ว แต่ยังคงมีปัจจัยในประเทศที่ยังหนุน จากปัจจัยทางการเมืองที่มีความมั่นใจเสถียรภาพของรัฐบาล ประกอบกับการที่จะมีโอกาสเห็นการผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ออกมา ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นกลับมาได้
ขณะเดียวกันยังมีแรงหนุนจากการทยอยประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดี และการทยอยประกาศจ่ายเงินปันผล ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่หนุนต่อเม็ดเงินที่ไหลเข้าตลาดหุ้นไทย และหนุนดัชนีให้ไปต่อได้
โดยให้แนวต้าน 1,500-1,505 จุด แนวรับ 1,465-1,470 จุด