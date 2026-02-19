CIMBTมองแนวโน้มตราสารหนี้เริ่มฟื้น-เดินหน้าปั้นพอร์ตกลุ่มเวลธ์โต3เท่าใน5ปี

นายภูดินันท์ เศรษฐนันท์ Head Affluent & Wealth Management ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย(CIMBT)เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดหุ้นกู้ไทยในปี 2568 เริ่มเห็นสัญญาณผ่อนคลายด้านเครดิตอย่างชัดเจน สะท้อนจากจำนวนผู้ออกตราสารหนี้ที่ถูกปรับลดอันดับเครดิต (Downgrade) ลดลง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงให้ความสำคัญกับคุณภาพเครดิตและมีการคัดเลือกความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ซึ่งสะท้อนได้จากการเคลื่อนไหวของ credit spread โดยกลุ่มอันดับเครดิต AAA มีแนวโน้มแคบลง ขณะที่ AA และ A ทรงตัว และ BBB กว้างขึ้นเล็กน้อย
สำหรับปี 2569 ธนาคารประเมินว่าภาพรวมตลาดหุ้นกู้มีโอกาสปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน จาก 3 ปัจจัยสนับสนุนหลัก ได้แก่ (1) ความชัดเจนทางการเมืองหลังการจัดตั้งรัฐบาลในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ที่ช่วยลดความไม่แน่นอนและหนุนความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ (2) อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับต่ำ โดยกรณีฐานคาดว่าจะมีการปรับลดอีก 1 ครั้งในปีนี้ ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของผู้ออกอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่อง สนับสนุนการฟื้นตัวของกำไรบริษัทและเอื้อต่อการแคบลงของ credit spread และ (3) มาตรการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นของภาครัฐ ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานตลาดและเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุน
"เรามองแนวโน้มตลาดตราสารหนี้เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นจากภาคการเมืองที่คาดการณ์ว่าจะมีเสถียรภาพมากขึ้น ตัวเลขรายชื่อการถูก Down Grade ลดลงจากปี 2567 มีจำนวน 47 รายชื่อ ปี 2568 มีจำนวน 34 รายชื่อ รวมถึงทิศทางดอกเบี้ยยังน่าจะลงอีกเล็กน้อยโดยสำนักวิจัยคาดการณ์ปรับลดอีก1ครั้ง ส่งผลต้นทุนธุรกิจเริ่มทรงตัว อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ยอดการออกตราสารหนี้รวมในปีนี้ใกล้เคียงกับระดับที่ครบกำหนดที่ 870,000 ล้านบาท จากช่วง2ปีก่อนที่ยอดออกต่ำกว่า โดยตราสารหนี้ภาครัฐยังคงมีอัตราเพิ่มขึ้นตามการลงทุน ขณะที่หุ้นกู้เอกชนค่อนข้างทรงตัวหรือลดลงบ้าง โดยส่วนใหญ่เป็นการออกเพื่อชดเชยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดเกือบทั้งหมดโดยกลุ่มพลังงานจะมีสัดส่วนที่สูงสุด "
ทั้งนี้ ในส่วนของซีไอเอ็มบีไทยนั้น ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในตลาดตราสารหนี้จากยอดธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ที่มีอายุเกิน1ปี คิดเป็นมูลค่า 1.77 ล้านบาท ส่วนแบ่งการตลาด 15.39%ของยอดรวม 11.49 ล้านล้านบาท ,มีมูลค่าธุรกรรมซื้อขายหุ้นกู้เอกชน 2.03 แสนล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 23.11% และจากแผน 5 ปีของธนาคารที่ให้ความสำคัญกับธุรกิจ Wealth management โดยตั้งเป้าหมายมียอดสินทรัพย์ภายใต้การบริหารไม่รวมเงินฝากเติบโต 3 เท่าใน 5 ปี จากมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร(ไม่รวมเงินฝาก)ปัจจุบันอยู่ที่ระดับเกือบ 3 แสนล้านบาทดังนั้น ในแต่ละปีจะต้องเติบโตประมาณ 50% จากปัจจุบันหรือสิ้นปีนี้จะเพิ่มขึ้นประมาณ 150,000 ล้านบาท หรือแตะ 1 ล้านล้านบาทใน 3 ปีข้างหน้า
**ออกฟีเจอร์ใหม่CIMB My Bond**
ล่าสุด ออกแบบฟีเจอร์ใหม่ CIMB My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว 24 ชั่วโมง ที่รวมทุกความต้องการของนักลงทุนหุ้นกู้มาไว้บนแอป CIMB THAI ไม่ว่าจะเป็น
CIMB My Bond _Bond Portfolio View แสดงภาพรวมพอร์ตพันธบัตรและหุ้นกู้ทั้งหมดที่ฝากไว้กับธนาคาร สรุปข้อมูลสำคัญในหน้าจอเดียว
CIMB My Bond _Bond Information Hub ศูนย์รวมข้อมูลพันธบัตรและหุ้นกู้ พร้อมรายละเอียดสำคัญที่นักลงทุนควรรู้ ช่วยเสริมความมั่นใจในการตัดสินใจลงทุน
CIMB My Bond _Interest & Principal Income Tracker ติดตามกระแสเงินสดจากการลงทุนทั้งดอกเบี้ยและเงินต้น เห็นภาพรวมรายได้ชัดเจนทั้งรายเดือนและรายปี ช่วยวางแผนการเงินได้อย่างแม่นยำ
CIMB My Bond _Corporate Event Calendar ไม่พลาดทุกวันสำคัญของหุ้นกู้ ทั้งวันจ่ายดอกเบี้ยและวันคืนเงินต้น ครบ จบ ในที่เดียวบน CIMB My Bond
และบริการพิเศษสำหรับลูกค้า CIMB THAI และ CIMB Preferred ที่ถือครองหุ้นกู้ในรูปแบบใบหุ้นจริง ด้วยการนำเสนอบริการรับฝากใบหุ้นกู้กับ ‘CIMB My Bond’ โดยลูกค้า CIMB THAI สามารถฝากใบหุ้นกู้ผ่านไปรษณีย์มายังธนาคาร เพื่อนำเข้าสู่ระบบและแปลงเป็นหุ้นกู้ไร้ใบเข้ามาอยู่ในบัญชีเพื่อการลงทุน และสมาชิก CIMB Preferred ที่มีเงินฝากหรือเงินลงทุนกับธนาคาร 3 ล้านบาทขึ้นไปมอบเอกสิทธิ์พิเศษโดยจะส่งเจ้าหน้าที่ไปรับใบหุ้นกู้จริงถึงที่พักอาศัย
นายภูดินันท์กล่าวอีกว่า ในบรรดาตราสารหนี้นั้น สิ่งหนึ่งที่คนมักจะคิดไม่ถึงก็คือ Government Bond ซึ่ง 2 ปีที่ผ่านมามีผลตอบแทนประมาณ 7% จากทิศทางดอกเบี้ยที่ลดลงทำให้มูลค่าบอนด์โดยเฉพาะระยะเวลายาวเพิ่มขึ้น ดังนั้น จากทิศทางดอกเบี้ยปัจจุบันหุ้นกู้ระยะยาวจึงยังมีความน่าสนใจ และจากมูลค่าคงค้างหุ้นกู้เอกชนรวมที่ 4.22 ล้านล้านบาทนั้น เป็นส่วนลูกค้าบุคคล 1.52 ล้านล้านบาท มีจำนวนลูกที่ถือ 209,129 ราย ถือเฉลี่ย 7.27 ล้านบาทต่อราย และมีจำนวนมูลค่าหุ้นกู้คงค้าง 1.9 ล้านล้านบาทนั้นยังใช้การถือใบหุ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ธนาคารทำฟีเจอร์ใบการรับฝากใบหุ้นกู้ขึ้นมา