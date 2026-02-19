หุ้นปิดเช้าพุ่ง 24.39 จุด รับ Sentiment การเมือง-เศรษฐกิจหนุนเม็ดเงินไหลเข้า จ่อทดสอบ 1,500 จุด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,491.06 จุด เพิ่มขึ้น 24.39 จุด (+1.66%) มูลค่าซื้อขายราว 57,992 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้าดัชนีกว่งไซด์เวย์แดนบวก โดยทำจุดสูงสุด 1,494.06 จุด จุดต่ำสุด 1,471.12 จุด
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นต่อ โดยที่ Sentiment บวกต่อตลาดหุ้นไทยยังคงมาจากความเชื่อมั่นของปัจจัยการเมืองในประเทศ หลังจากผ่านพ้นการเลือกตั้งไป ซึ่งจะเห็นเสถียรภาพของรัฐบาล และความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยที่มีโอกาสฟื้นตัวกลับมาดี ทำให้ยังเป็นปัจจัยหนุนต่อกระแสเงินทุน (Fund Flow) จากต่างชาติที่ไหลเข้า
ขณะเดียวกันยังมีปัจจัยหนุนหุ้นในกลุ่มน้ำมันและโรงกลั่นที่วันนี้นำดัชนี หลังจากที่ราคาน้ำมันดิบปรับเพิ่มขึ้นกว่า 4% หลังจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ยังไม่มีความชัดเจน หลังการเจรจาสันติภาพของสหรัฐและอิหร่าน รวมทั้งรัสเซียและยูเครน ยังไม่มีข้อสรุปออกมา ประกอบกับแรงซื้อในหุ้นใหญ่อื่นๆ เช่น DELTA CPALL BDMS ที่ช่วยหนุนดัชนี
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยช่วงบ่ายคาดว่าแกว่งตัวแดนบวกต่อ โดยลุ้นทดสอบแนวต้านที่ระดับ 1,500 จุด แนวรับ 1,470 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 8,442.09 ล้านบาท ปิดที่ 37.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 3,799.94 ล้านบาท ปิดที่ 53.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,496.71 ล้านบาท ปิดที่ 236.00 บาท เพิ่มขึ้น 12.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 2,422.98 ล้านบาท ปิดที่ 60.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 2,304.46 ล้านบาท ปิดที่ 3.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 บาท