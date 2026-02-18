PR9อวดรายได้และกำไรพุ่ง ผู้ป่วยต่างชาติหนุน

โรงพยาบาลพระรามเก้า แจ้งงบไตรมาส 4 ปี 68 มีรายได้รวมทั้งปีทะลุ 5,341 ล้านบาท และกำไรแตะ 823 ล้านบาท ผู้ป่วยต่างชาติพุ่ง 73% ถือเป็น "สถิติใหม่" ในทุกมิติ ผลดีจากผู้ป่วยต่างชาติพุ่ง กลยุทธ์ที่มุ่งดึงดูดผู้ป่วยโรคยากซับซ้อนและขยายฐานลูกค้าต่างชาติในภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมถึงกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) นั้นเริ่มส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน ) หรือ PR9 เปิดเผยว่าไตรมาส 4 ปี 68 (ตุลาคม–ธันวาคม) ทำรายได้ 1,409 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.4% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว กำไรสุทธิอยู่ที่ 217 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สอดคล้องกับทิศทางการลงทุนในระบบเทคโนโลยีและการขยายพื้นที่รองรับผู้ป่วยที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นบ้างในมุมของวางรากฐานเพื่อการเติบโตในระยะยาว
เมื่อมองภาพรวมตลอดทั้งปี 2568 ผลลัพธ์ที่ได้นั้นยิ่งน่าประทับใจมากขึ้นไปอีก รายได้รวมทะลุ 5,341 ล้านบาท เติบโต 13.9% ส่วนกำไรสุทธิแตะ 823 ล้านบาท เติบโต 15.4% ถือเป็น "สถิติใหม่" ในทุกมิติ
“แม้ไตรมาส 4 จะเป็นช่วง Low Season ของตลาดต่างชาติ แต่กลุ่มผู้ป่วยจากตะวันออกกลางและ CLMV ยังคงเติบโตได้แข็งแกร่ง ส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากต่างชาติในไตรมาสนี้ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 24% จากเดิม 20% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน แสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลพระรามเก้ากำลังกลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการรักษาพยาบาลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล"
โดยหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของปีนี้มาจากหลายปัจจัยที่ทำงานร่วมกัน ได้แก่ รายได้จากผู้ป่วยต่างชาติเติบโตถึง 73% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีแรงหนุนหลักจากกลุ่มผู้ป่วยตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้สัดส่วนรายได้ต่างชาติขยับขึ้นมาอยู่ที่ 26% จาก 17% ในปี 2567 ด้านรายได้จากผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ต่างเติบโตต่อเนื่องเช่นกัน สะท้อนว่าฐานลูกค้าชาวไทยก็ยังแข็งแกร่ง ไม่ได้พึ่งพาต่างชาติเพียงอย่างเดียว
ทั้งนี้ อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ 15.4% จาก 15.2% ในปีก่อน แม้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการลงทุนพัฒนาธุรกิจก็ตาม สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดนศูนย์การแพทย์เฉพาะทางอย่างศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์ไต และศูนย์สมอง ยังคงเป็นจุดแข็งหลักที่ดึงดูดผู้ป่วยโรคซับซ้อนทั้งในและต่างประเทศ
นอกเหนือจากตัวเลขทางการเงิน ปี 2568 ยังเป็นปีที่ PR9 ได้รับรางวัลและการจัดอันดับสำคัญ ซึ่งสะท้อนถึงชื่อเสียง คุณภาพ และภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งได้แก่ รางวัลอันดับ 1 สุดยอดองค์กรแห่งปี ด้านภาพลักษณ์น่าเชื่อถือสูงสุด (Corporate Image Award) จาก BrandAge Magazine และ ติดอันดับ Top 3 กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่ผู้บริโภคชื่นชมมากที่สุด (Thailand's Most Admired Company 2025–2026) ถือเป็นคือเครื่องการันตีทั้งด้านมาตรฐานการรักษา การพัฒนาทีมแพทย์และเทคโนโลยี ตลอดจนการใส่ใจประสบการณ์ของผู้ป่วยในทุกขั้นตอน จากเสียงตอบรับที่ดีจากทั้งผู้บริโภคและวงการธุรกิจ
สำหรับปี 2569 ตั้งเป้าให้รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์เติบโตต่อเนื่องเป็นตัวเลขสองหลักอีกครั้ง ซึ่งเป็นการลงทุนในเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีนวัตกรรม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์การรักษาที่ดียิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการขยายฐานผู้ป่วยทั้งชาวไทยและต่างชาติอย่างต่อเนื่อง