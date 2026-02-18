หุ้นปิดเช้าบวก 5.14 จุดชะลอความร้อนแรงเจอ Sell on Fact จับตาประเด็นบัตรเลือกตั้ง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,464.82 จุด เพิ่มขึ้น 5.14 จุด (+0.35%) มูลค่าซื้อขายราว 35,568 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้าดัชนีแกว่งผันผวน โดยทำจุดต่ำสุด 1,456.90 จุด และจุดสูงสุด 1,470.83 จุด
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งขึ้นลงไม่มากหลังจากเมื่อวานขึ้นมาแรง นักลงทุนรอติดตามประเด็นการเมือง โดยเฉพาะกรณีบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง เนื่องจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินส่งหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ชี้แจงใน 7 วัน นอกจากนี้ ยังมีผู้ยื่นเรื่องไปที่ศาลปกครองด้วย รวมทั้งเกิด Sell on fact ในหุ้นที่เปิดเผยผลประกอบการออกมา ทำให้ตลาดชะลอการปรับขึ้น
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งตัวคล้ายภาคเช้า โดยช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้มองว่าดัชนีน่าจะเคลื่อนไหวทิศทาง Sideway เนื่องจากตลาดหุ้นภูมิภาคกลับมาเปิดทำการ ทำให้เม็ดเงินที่ไหลเข้ามาในภูมิภาคและกระจุกตัวในตลาดหุ้นไทยช่วงต้นสัปดาห์ อาจกระจายออกไปตลาดอื่น ๆ โดยให้กรอบแนวรับ 1,455-1,460 จุด และแนวต้าน 1,470 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
GULF มูลค่าการซื้อขาย 4,055.56 ล้านบาท ปิดที่ 60.00 บาท ลดลง 1.25 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,015.91 ล้านบาท ปิดที่ 206.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,761.33 ล้านบาท ปิดที่ 14.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,701.70 ล้านบาท ปิดที่ 225.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,547.27 ล้านบาท ปิดที่ 146.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท