ธปท.ลุ้นสินเชื่อปี 69 พลิกบวกผลมาตราการ SME credit boost-เศรษฐกิจฟื้น

ธปท.เผยผลประกอบการธนาคารพาณิชย์ ไตรมาศ 4 ปี 2568 สินเชื่อเอสเอ็มอีติดลบต่อเนื่อง 14 ไตรมาศ สินเชื่อรวมติดลบ 6 ไตรมาศติด เหตุกระบวนการปรับลดหนี้และการคืนหนี้ของภาคธุรกิจ รวมถึงความเสี่ยงต่างๆที่เพิ่มขึ้น ลุ้นสินเชื่อปี 2569 นี้ อาจพลิกกลับเป็นบวก 1.6-2 % เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจดีขึ้น มาตราการ SME credit boost ที่มีวงเงินกว่า 1 แสนล้านบาท ช่วยหนุน ด้านเอ็นพีแอลลดลง
นายสมชาย เลิศลาภวศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า ภาพรวมธนาคารพาณิชย์ ไตรมาส 4 ปี 2568 และ ปี 2568 ระบบธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยมีเงินกองทุน เงินสำรอง และ สภาพคล่องอยู่ในระดับสูง สินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ (รวมเครือ) ไตรมาส 4 ปี 2568 โดยรวมหดตัวใกล้เคียงไตรมาสก่อนอยู่ที่ 1.1% จากระยะเดียวกันปีก่อน จากสินเชื่อธุรกิจ SMEs และ สินเชื่ออุปโภคบริโภคที่หดตัวต่อเนื่อง ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่ยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่หดตัวเล็กน้อย ส่วนหนึ่งจากความต้องการสินเชื่อที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สินเชื่อระบบในภาพรวมหดตัวใกล้เคียงเดิม โดยสินเชื่อธุรกิจหดตัวมากขึ้น จากความต้องการใช้สินเชื่อที่ลดลง ขณะที่สินเชื่ออุปโภคบริโภคปรับตัวดีขึ้นบ้าง โดยหลักจากสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ขยายตัว และ สินเชื่อเช่าซื้อที่หดตัวชะลอลง ซึ่งส่งผลให้ทั้งปีนี้สินเชื่อรวมหดตัว 1.1% และ ติดลบ 6 ไตรมาสติดต่อกัน ส่วนสินเชื่อเอสเอ็มอีติดลบ 14 ไตรมาสติดต่อกัน ส่วนปีนี้เท่าที่เห็นหลายๆสถาบันการเงินคาดไว้น่าจะขยายตัวได้ 1.6-2% แต่ก็ต้องติดตามภาวะเศรษฐกิจในระยะถัดไปด้วย
อย่างไรก็ตามธปท.ได้ติดตามอย่างใกล้ชิต โดยภาพรวมจีดีพีเริ่มดีขึ้น ประกอบกับการมารการต่างๆที่สนับสนุนให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อมากยิ่งขค้น เช่น เอสเอ็มอี เครดิตบูท( SME credit boost) กลไกค้ำประกันสินเชื่อใหม่เอสเอ็มอี ออกมาเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือให้ภาคธุรกิจเอสเอ็มอี ที่มีวงเงินประมาณ 1 แสนล้านบาท และจะมามาตราการอื่นๆออกมาเฉพาะกลุ่มอย่างต่อเนื่อง คาดว่าสินเชื่อในปี 2569 นี้อาจจะกลับมาเป็นบวกประมาณ 1.6 - 2 %
สหรับคุณภาพสินเชื่อNPL (Stage 31)ไตรมาส4 ปี2568 ปรับลดลงมา
อยู่ที่536.0 พันล้านบาท จากการชำระคืนหนี้ และ การบริหารจัดการคุณภาพสินเชื่อ
ส่งผลให้สัดส่วนNPLต่อสินเชื่อรวม
ปรับลดลงมาอยู่ที่2.84%
สำหรับสินเชื่อStage 22 ปรับลดลง
มาอยู่ที่7.07%
จากการชำระคืนหนี้ได้ตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้เป็นสำคัญ นอกจากนี้
ธนาคารพาณิชย์ยังให้ความช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง
ผลการดำเนินงานปี2568 ปรับลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ปรับลดลง ตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และ การปรับลดตามมาตรการคุณสู้ เราช่วย เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ นอกจากนี้ ยังเป็นผลจากการหดตัวของสินเชื่อทั้งจากความต้องการสินเชื่อที่ชะลอลง และ ความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ที่ยังอยู่ในระดับสูงตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ธปท.ยังต้องติดตามภาวะการเงินที่ตึงตัวต่อเนื่องและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ SMEsและ ครัวเรือนในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพและไม่ทั่วถึง ประกอบกับ ปัญหาเชิงโครงสร้าง ซึ่งส่งผลให้รายได้มีแนวโน้มชะลอลง ทั้งนี้ มาตรการทางการเงินเฉพาะจุดมีส่วนช่วยบรรเทาภาระหนี้ให้กับภาคธุรกิจและครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง โดยสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อGDPไตรมาส3ปี2568ทรงตัวจากไตรมาสก่อน ขณะที่สินเชื่อภาคครัวเรือนหดตัวใกล้เคียงเดิม