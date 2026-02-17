ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.26- แกว่งตัวในกรอบอ่อนต่าสอดคล้องกับการปรับตัวลงของราคาทองคำ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(17 ก.พ.69)ปิดตลาดที่ระดับ 31.26 บาทต่อดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.09 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบอ่อนค่า (กรอบการเคลื่อนไหวระหว่างวันในช่วง 31.11-31.30 บาทต่อดอลลาร์ฯ) สอดคล้องกับการปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลก ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ได้รับแรงหนุนบางส่วนจากแรงซื้อคืนเพื่อปรับโพสิชั่นก่อนรายงานการประชุมเฟดในช่วงกลางสัปดาห์ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 3,305 ล้านบาท แต่ขายสุทธิพันธบัตรไทยเล็กน้อยที่ 426 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.10-31.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ปัจจัยการเมืองในประเทศ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้าน ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน และการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค. รวมถึงรายงานการประชุมเฟดเมื่อวันที่ 27-28 ม.ค.