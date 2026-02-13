ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.13- อ่อนค่าตามทิศทางสกุลเงินภูมิภาค-ฟันด์โฟลว์

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(13 ก.พ.69)อ่อนค่ามาปิดตลาดที่ 31.13 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.08 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทอ่อนค่าตามทิศทางสกุลเงินอื่นๆ ในภูมิภาค ประกอบกับนักลงทุนต่างชาติสลับมาขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย (หลังจากซื้อติดต่อกันในช่วงหลายวันทำการก่อนหน้า) ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ น่าจะมีปัจจัยบวกเพิ่มเติมจากปรับโพสิชั่นก่อนการรายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ในคืนนี้ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 1,417 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 3,582 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 30.70-31.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 4/2568 ของไทย ปัจจัยการเมืองในประเทศ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้าน ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน ดัชนีราคา PCE/Core PCE เดือนธ.ค. การผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนม.ค. ผลสำรวจภาคการผลิตของเฟดนิวยอร์กและเฟดฟิลาเดลเฟีย ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนก.พ. รวมถึงตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ รวมถึงบันทึกการประชุมเฟดเมื่อวันที่ 27-28 ม.ค.
นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามจีดีพีไตรมาส 4/2568 ของญี่ปุ่น อัตราเงินเฟ้อเดือนม.ค. ของอังกฤษ และดัชนี PMI (เบื้องต้น) เดือนก.พ. ของยูโรโซน อังกฤษ และสหรัฐฯ ด้วยเช่นกัน