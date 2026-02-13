QTCโกยรายได้ปี 68 ทะลุ 1.6 พันล.-ปันผล 20 สต.

คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ ประกาศงบปี 68 รายได้ 1,615 ล้านบาท รับดีมานด์การใช้พลังงานสะอาดพุ่ง หนุน Backlog ณ สิ้นเดือนมกราคม 69 แตะ 1,000 ล้านบาท ล่าสุดบอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผล 0.20 บาท จ่อ XD วันที่ 10 เมษายน 2569 พร้อมเดินหน้ายกระดับองค์กรสู่ Green Energy Solution ด้วยนวัตกรรม IoT หม้อแปลงอัจฉริยะ มั่นใจปั๊มรายได้ปี 2569 โตก้าวกระโดด แตะ 2,000 ล้านบาท
นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทฯ ยังคงรักษาทิศทางการเติบโตขึ้นประมาณ 3-5% โดยมีรายได้รวม 1,615 ล้านบาท แบ่งเป็นการรับรู้รายได้จากธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า 1,130 ล้านบาท และมีรายได้จากธุรกิจโซลาร์ จำนวน 434 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจอื่นๆ ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 28 ล้านบาท จากความต้องการใช้ที่มีต่อเนื่อง ตามการเปิดโครงการพลังงานสะอาด การขยายตัวของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตเพิ่มขึ้น
พร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลงวดปี 2568 (ม.ค.-ธ.ค.) ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 16 เมษายน 2569 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 10 เมษายน 2569 เพื่อดำเนินการจ่ายปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569
“ในปี 2568 เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างจำกัด จากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศ ปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลกดดันอุตสาหกรรมพลังงานทั่วโลก แต่บริษัทฯ ยังคงรักษาอัตราการเติบโตและสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางธุรกิจพร้อมปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง ในปี 2569 ตั้งเป้ารายได้ 2,000 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนมกราคม 2569บริษัทฯ มีมูลค่างานในมือ (Backlog) ที่รอรับรู้รายได้มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท”
นายพูลพิพัฒน์ กล่าวเพิ่มอีกว่า บริษัทฯ ยังได้มีการพัฒนานวัตกรรมหม้อแปลง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้แผนยุทธ์ศาสตร์ปี 2569 ขับเคลื่อนองค์กรสู่ Green Energy Solution อย่างเต็มตัว อาทิ การติดตั้งระบบ Smart Monitoring IoT (Internet of Thing) ในหม้อแปลงขนาด 1,000 kVA ขึ้นไปเพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบการทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทันที ช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตอันดับ 1 จากประเทศอิตาลีเพื่อผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Cast Resin) เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานและไฟฟ้าด้านระบบรางของประเทศอีกด้วย
ขณะเดียวกันบริษัทฯ มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานสะอาดและพัฒนานวัตกรรมสู่ความยั่งยืน พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐด้วยเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050 และในปีนี้มีแผนจัด Roadshow, Campus Tour ทั่วประเทศเพื่อให้ความรู้ด้าน Green Solution และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ผสาน Solar, EV Charging และ Battery Storage นอกจากนี้ยังดำเนินการจัดทำ Carbon Footprint of Product (CFP) เพื่อ เพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันและตอบสนองความต้องการลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับการลดคาร์บอน