เมย์แบงก์ชี้ปี 2569 “ม้าไฟ” พลิกทิศเศรษฐกิจโลก เปิดจังหวะลงทุนท่ามกลางความผันผวน

ปี 2569 นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเศรษฐกิจโลก เมื่อปัจจัยมหภาค เทคโนโลยี และภูมิรัฐศาสตร์ โคจรมาบรรจบในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านอย่างเข้มข้น สอดรับกับศาสตร์พยากรณ์จีนที่ระบุว่าปีนี้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ “ธาตุไฟ” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังงานที่ร้อนแรง การเร่งสปีด และการเปลี่ยนแปลงที่ฉับไว ทั้งในแง่บวกและลบ สำหรับนักลงทุนแล้ว ปีธาตุไฟจึงไม่ใช่ช่วงเวลาของการหยุดนิ่ง แต่เป็นปีที่ต้องอาศัยการอ่านเกมที่ขาด และการตัดสินใจที่แม่นยำรวดเร็ว
Maybank Investment Banking Group ประเมินว่า แม้บรรยากาศการลงทุนในปี 2569 จะยังปกคลุมด้วยความผันผวน แต่ในทุกแรงเหวี่ยงย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่ ตลาดทุนยุคใหม่ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยพื้นฐานเพียงลำพังอีกต่อไป หากแต่ถูกกำหนดด้วยอารมณ์และความเชื่อมั่น รวมถึงกระแสเงินทุนที่หมุนเวียนอย่างรวดเร็ว ทำให้การจับจังหวะการลงทุนก็กลายเป็นหัวใจสำคัญ ยิ่งกว่าการถือครองระยะยาวในรูปแบบเดิม
เมื่อมองผ่านเลนส์โหราศาสตร์ “ธาตุไฟ” คือตัวแทนของพลังงาน “หยาง” ที่สะท้อนความโดดเด่นและแรงผลักดัน เมื่อทาบภาพนี้ลงบนโครงสร้างเศรษฐกิจโลก ธุรกิจที่จะโดดเด่นคือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ นวัตกรรม การแพทย์ พลังงาน และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะได้รับแรงหนุนจากกระแสโลกอย่างชัดเจน ในทางตรงกันข้าม อุตสาหกรรมที่ปรับตัวช้าหรือยึดติดกับโมเดลธุรกิจแบบเดิม ๆ อาจต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลจากการแข่งขันและต้นทุนที่ผันผวน
หากเจาะลึกในมิติเบญจธาตุ “ธาตุไฟ” คือพระเอกของปี 2569 อย่างแท้จริง โดยสะท้อนผ่านการเติบโตของ อุตสาหกรรมประกันภัย Healthcare พลังงานหมุนเวียน และธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งกลุ่มเหล่านี้มีความสามารถในการเปลี่ยน “ความไม่แน่นอน” ให้เป็น “รายได้” และยังมีศักยภาพเติบโตระยะยาวล้อไปกับกระแสหลักของโลก
ส่วน “ธาตุไม้” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร แม้จะเป็นพลังเสริมในปีนี้ แต่ยังมีบทบาทสำคัญในกลุ่มธุรกิจที่ปรึกษา สื่อดิจิทัล และบริการนวัตกรรม โดยกุญแจความสำเร็จของนักลงทุนคือการเลือกบริษัทที่มีจุดยืนชัดเจน และสามารถแปลงไอเดียสร้างสรรค์ให้เป็นผลกำไรที่เป็นรูปธรรมได้
สำหรับ “ธาตุน้ำ” ที่สื่อถึงการไหลเวียนและการเชื่อมต่อ จะเริ่มกลับมาโดดเด่นในช่วงครึ่งปีหลัง เมื่อกิจกรรมเศรษฐกิจและการเดินทางฟื้นตัวเต็มที่ หุ้นในกลุ่ม โลจิสติกส์ ขนส่ง และสายการบิน จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาความสมดุลระหว่างการเติบโตและเสถียรภาพของพอร์ตโฟลิโอ
ในขณะที่ “ธาตุดิน” (อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน) และ “ธาตุโลหะ” (ทองคำและอุตสาหกรรมหนัก) จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการเลือกจังหวะลงทุน เนื่องจากต้นทุนทางการเงินที่เปลี่ยนไป ทำให้อัตราการเติบโตไม่สม่ำเสมอ โดยสินทรัพย์กลุ่มนี้จะทำหน้าที่เป็นเพียง เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง กระจายการลงทุนมากกว่าจะเป็นตัวสร้างผลตอบแทนหลักในปีนี้
ในเชิงกลยุทธ์ เมย์แบงก์ยังคงให้น้ำหนักเชิงบวกกับหุ้นในกลุ่มที่สอดรับกับพลังธาตุไฟ นำโดย BH ซึ่งมีจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และฐานผู้ป่วยต่างชาติระดับพรีเมียม ช่วยหนุนรายได้และอัตรากำไรในระยะยาว ขณะที่ MINT ได้แรงส่งจากการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารทั่วโลก ผสานกับกลยุทธ์ asset-light ที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของกระแสเงินสด ส่วน TLI ยังคงเป็นหุ้นเด่นในกลุ่มประกันชีวิต จากการนำเทคโนโลยีและ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนและการเติบโตของเบี้ยประกัน
โดยสรุป ปี 2569 ไม่ใช่ปีของการ “รอ” แต่เป็นปีแห่งการ “รุก” ภายใต้ข้อมูลที่รอบด้าน นักลงทุนที่เข้าใจทั้งปัจจัยพื้นฐานและจังหวะของตลาด รวมถึงสามารถอ่านพลังของปีได้อย่างทะลุปรุโปร่ง จะสามารถเปลี่ยนความผันผวนให้กลายเป็นผลตอบแทนที่งดงาม ท่ามกลางโลกที่หมุนเร็วขึ้น การลงทุนอย่างมีวินัยและการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม จะยังคงเป็นเข็มทิศสำคัญที่นำพาพอร์ตการลงทุนฝ่าเปลวเพลิงแห่งปีธาตุไฟไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคง
ผู้สนใจสามารถติดตามรายงานวิเคราะห์ฉบับเต็มของเมย์แบงก์ผ่านแอปพลิเคชัน Maybank Invest