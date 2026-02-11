สยามวาลิดัสประกาศรับการเพิ่มทุนจากบริษัทแม่ในสิงคโปร์ หนุนศักยภาพระยะยาว ขยายฐานสินเชื่อเพื่อ SME

สยามวาลิดัส ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสินเชื่อดิจิทัลชั้นนำสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีในประเทศไทย ประกาศว่า บริษัทได้รับการเพิ่มทุนจำนวน 40 ล้านบาทจาก Validus Investment Holdings Pte. Ltd. (VIHPL) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากสิงคโปร์ เพื่อเสริมศักยภาพการขยายพอร์ตสินเชื่อและช่วยให้เอสเอ็มอีไทยสามารถเข้าถึงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น การเพิ่มทุนครั้งนี้ยังสะท้อนถึงกลยุทธ์การเติบโตของ Validus Group ในประเทศไทย โดย VIHPL ได้ขยายสัดส่วนการถือหุ้นในสยามวาลิดัสเป็นร้อยละ 73 และบริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 27 การเพิ่มทุนในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพตลาดไทยและบทบาทของบริษัทในการสนับสนุนแหล่งทุนสำหรับเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง
สยามวาลิดัสได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ และกรอบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยยกระดับการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพสูงในประเทศ ในปี 2568 ที่ผ่านมา สยามวาลิดัสได้ก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อดิจิทัลรายแรกของไทยที่ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกโดยตรงของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (NCB) ซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการเพิ่มความแม่นยำในการประเมินเครดิต เสริมความโปร่งใส และยกระดับการบริหารความเสี่ยงนับตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย สยามวาลิดัสได้ปล่อยสินเชื่อรวมกว่า 10,000 ล้านบาทให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมากกว่า 200 ราย โดยมุ่งเน้นในกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างเป็นหลัก
สยามวาลิดัส เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Validus Investment Holdings ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสินเชื่อสำหรับ SME ชั้นนำของอาเซียนจากสิงคโปร์ และเอสซีจี ผู้นำธุรกิจวัสดุก่อสร้างในไทยและอาเซียน ก่อตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับ SME ที่มีศักยภาพ ด้วยเทคโนโลยี AI และ Data Analytics ล่าสุด Validus Group ประสบความสำเร็จในการระดมทุนรอบ Series D มูลค่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมี Khazanah Nasional กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของมาเลเซีย เป็นผู้นำการลงทุน