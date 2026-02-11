หุ้นไซด์เวย์อัพยังรับผลบวกการเมือง แต่ระวังแรงขายทำกำไร-ผล MSCI Rebalance

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีแกว่งไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพ โดยยังได้แรงหนุนจากเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติที่ไหลเข้าหลังมีการเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง ซึ่งได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพและคาดหวังนโยบายต่าง ๆ จะกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้ง
ขณะที่ MSCI Rebalance เปิดเผยรายชื่อหุ้นเข้า-ออก อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อหุ้นรายตัว โดย MSCI Global Standard หุ้นเข้า: ไม่มี หุ้นออก: CPAXT , MSCI Global Small Cap หุ้นเข้า: CRC IVL JTS หุ้นออก: HANA JMT M PLANB
สำหรับประเด็นต่างประเทศติดตามข้อมูลเงินเฟ้อจีน และตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญ ขณะที่เมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐ ดัชนี Nasdaq มีขายแรงขายหุ้นเทคโนโลยี อาจมีผลต่อหุ้น DELTA ที่จะมีความผันผวนได้
อย่างไรก็ตาม ระวังแรงขายทำกำไร หลังจากดัชนีปรับขึ้นมาต่อเนื่องสัญญาณเทคนิคเริ่มเข้าสู่ภาวะ Overbought ทั้ง Weekly Chart และ Daily Chart โดยให้กรอบแนวรับ 1,400 จุด และแนวต้าน 1,420 - 1,425 จุด และแนวต้านถัดไป 1,435 จุด