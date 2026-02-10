ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.16- แข็งค่าตามสกุลเงินเอเชีย- ฟันด์โฟลว์ไหลเข้าตลาดหุ้น-พันธบัตรหลังเลือกตั้ง

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(10 ก.พ.69)แตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์ครั้งใหม่ (นับตั้งแต่ 30 ม.ค. 2569) ที่ระดับ 31.08 ก่อนจะกลับมาปิดตลาดที่ระดับ 31.16 บาทต่อดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.23 บาทต่อดอลลาร์ฯ .... โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินอื่น ๆ ในเอเชีย ประกอบกับน่าจะได้รับอานิสงส์เพิ่มเติมจากฟันด์โฟลว์ต่างชาติที่ไหลเข้าตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรไทยอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ช่วงหลังการเลือกตั้งในประเทศ โดยในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทยเพิ่มเติมอีก 4,791 ล้านบาท และ 5,181 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.00-31.30 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก ข้อมูล CPI และ PPI เดือนม.ค. ของจีน ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด รวมถึงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานเดือนม.ค. ของสหรัฐฯ