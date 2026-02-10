ก.ล.ต. เดินหน้ายกระดับ “ตลาดอนุพันธ์ไทย” รองรับสินค้าและตัวแปรอ้างอิงรูปแบบใหม่

สำนักงาน ก.ล.ต. หนุนดารกำหนดสินค้าและตัวแปรเพิ่ม
พร้อมออกเกณฑ์รองรับ หวังยกระดับการพัฒนาตลาดอนุพันธุ์ของไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. สนับสนุนการกำหนดสินค้าและตัวแปรอ้างอิงเพิ่มเติมภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (พ.ร.บ. สัญญาฯ) พร้อมออกหลักเกณฑ์รองรับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อยกระดับการพัฒนาตลาดอนุพันธ์ของไทยให้ไปในทิศทางเดียวกับตลาดอนุพันธ์ต่างประเทศ และเพื่อให้การให้บริการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่เหมาะสม ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มการคุ้มครองผู้ลงทุน
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวว่า “การกำหนดสินค้าและตัวแปรอ้างอิงเพิ่มเติมภายใต้ พ.ร.บ. สัญญาฯ ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อรองรับสินค้าและตัวแปรอ้างอิงรูปแบบใหม่ เช่น สินทรัพย์ดิจิทัล สามารถเป็นสินค้าอ้างอิงได้และช่วยทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ในฐานะสินทรัพย์เพื่อการลงทุน (crypto as an asset class) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตอย่างทั่วถึง กระจายการลงทุนและจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสการเข้าถึงตลาดทุนของผู้ลงทุนในวงกว้าง (inclusive opportunity)
นอกจากนี้ การกำหนดให้คาร์บอนเครดิตสามารถเป็นสินค้าอ้างอิงจากเดิมเป็นตัวแปรอ้างอิง เพื่อเป็นการรองรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบส่งมอบจริง เพิ่มเติมจากการชำระราคาส่วนต่าง (Cash Settlement) ผ่านศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสอดคล้องกับหลักการที่กำหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... ซึ่งจะช่วยให้เกิดการส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่นำไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)”
หลังจากนี้ ก.ล.ต. จะจัดทำหลักเกณฑ์รองรับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น การปรับปรุงใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถให้บริการสัญญาที่อ้างอิงสินทรัพย์ดิจิทัลได้ รวมถึงการทบทวนหลักเกณฑ์ด้านใบอนุญาตและการกำกับดูแลศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เหมาะสมกับสินค้าอ้างอิงประเภทใหม่
นอกจากนี้ ก.ล.ต. จะประสานงานกับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อกำหนดรายละเอียดแบบและข้อความของสัญญา (Contract Specification) โดยเฉพาะสำหรับสินค้าอ้างอิงที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ให้สอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยงและการใช้งานในทางปฏิบัติต่อไป