GPIเตรียมจัด ‘Grandprix Runbike Championship Partnership with R.C.S.’

“กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล”รุกขยายธุรกิจใหม่ต่อเนื่อง คว้าโอกาสจากเทรนด์ส่งเสริมการเล่นกีฬาตั้งแต่วัยเด็ก ประเดิมปี 69 ผนึกกำลังพาร์ทเนอร์จากญี่ปุ่น เตรียมจัดแข่งขันจักรยานทรงตัวรายการใหญ่ระดับประเทศ “Grandprix Runbike Championship Partnership with R.C.S” ปีที่ 2 ประเมินแนวโน้มจะเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องในระยะยาว คาดมีผู้สมัครไม่ต่ำกว่า 500 คน
นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่สายการผลิต บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ GPI เปิดเผยว่า จากแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2569 ที่จะขยายธุรกิจใหม่การจัดอีเวนต์และเอ็กซิบิชันด้านกีฬา ไลฟ์สไตล์ และเอ็นเตอร์เทนเมนต์ (Sport Lifestyle & Entertainment) ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยการจัดอีเวนต์ด้านกีฬานั้น บริษัทฯ มองเห็นโอกาสจากเทรนด์ส่งเสริมการเล่นกีฬาตั้งแต่วัยเด็กเพื่อฝึกทักษะและเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง โดยเฉพาะการเล่นกีฬา “จักรยานทรงตัว” ที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้ปกครองและเด็กรุ่นใหม่
“เรามองว่าการกีฬาจักรยานทรงตัวสำหรับเด็กเป็นเทรนด์ที่จะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เห็นได้จากการมีผู้ปกครองส่งบุตรหลานไปเรียนกับผู้ฝึกสอนอย่างจริงจัง จึงเป็นหนึ่งในอีเวนต์หลักด้านกีฬาของบริษัทฯ ที่คาดหวังจะสร้างผลกำไรในอนาคต” นายอโณทัย กล่าว
ล่าสุด บริษัทฯ จึงร่วมกับ Runbike Championship Series, Japan พาร์ทเนอร์จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้นำการจัดแข่งขันกีฬา Balance Bike หรือจักรยานทรงตัวสำหรับเด็กในระดับโลก เตรียมจัดการแข่งขัน “Grandprix Runbike Championship Partnership with R.C.S” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลังจากร่วมกับพาร์ทเนอร์ดังกล่าวจัดการแข่งขันครั้งแรกในปีที่ผ่านมา และมีผลตอบรับรวมถึงเสียงสะท้อนที่ดีจากผู้ปกครองของเด็กว่าเป็นการแข่งขันที่มีมาตรฐานสูง
การแข่งขันในปีนี้ยังคงแบ่งเป็น 17 รุ่นหลัก และแบบวิ่งผลัด 3 รุ่น รุ่นอายุรวมไม่เกิน 15 ปี อายุรวมไม่เกิน 20 ปี และอายุรวมไม่เกิน 25 ปีตามลำดับ จะจัดการแข่งขันทั้งหมด 4 อีเวนต์ อีเวนต์ละ 2 สนาม รวม 8 สนาม เพื่อเก็บคะแนนหากผู้ชนะการแข่งขันแต่ละรุ่น โดยประเดิมจัดแข่งขันอีเวนต์ 1 สนามที่ 1-2 ในวันที่ 4-5 เมษายน 2569 ภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47 ส่วนอีเวนต์ 2, 3 และ 4 จะจัด ณ สยามอะเมซิ่งพาร์ค (สวนสยาม) ลานจอดรถ P6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี และลานจอดรถกลางแจ้งสโมสรฟุตบอล บางกอกกลาส
บริษัทฯ คาดว่าจะมีผู้ปกครองนำบุตรหลานสมัครเข้าร่วมแข่งขันไม่ต่ำกว่า 500 คน ซึ่งไม่น้อยกว่าการจัดงาน ปีที่ผ่านมา คาดว่าจะเปิดรับสมัครตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคม 2569 เป็นต้นไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานงานกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะร่วมเป็นสปอนเซอร์ให้กับงาน เพื่อสร้างรายได้มากกว่าปีที่ผ่านมา