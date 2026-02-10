TFMลง MOUกับบังกลาเทศ ถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตฯสัตว์น้ำ

ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ รุกขยายฐานระดับภูมิภาค ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับพันธมิตรจากบังกลาเทศ มุ่งเป้าถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงชั้นสูงของไทยและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันอุตสาหกรรมสัตว์น้ำเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืนระดับสากล
นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TFM เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งในระดับภูมิภาคต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับพันธมิตรจากประเทศบังกลาเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนาและขยายตลาดอุตสาหกรรมสัตว์น้ำครอบคลุมกุ้งขาว กุ้งกุลาดำ กุ้งก้ามกราม และปลากะพง โดยพิธีลงนามในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Faiyaz Murshid Kazi เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mr. Syed Mahmudul Huq ประธานมูลนิธิ Bangladesh Shrimp and Fish Foundation (BSFF) และ นางหทัย นันทาทอง Director - Feed Commercial ในฐานะผู้แทน บมจ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ เข้าร่วมงาน
ความร่วมมือครั้งนี้ มุ่งเน้นการยกระดับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ครอบคลุมกุ้งขาว, กุ้งกุลาดำ, กุ้งก้ามกราม และปลากะพง โดย TFM จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ ได้แก่ ขยายโครงข่ายธุรกิจและการตลาดการตลาดในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพการเติบโต, การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทยสู่สากล เพื่อให้ผลผลิตในบังกลาเทศมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสนับสนุนห่วงโซ่การผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว
"ความร่วมมือนี้ไม่เพียงแต่เป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจของ TFM แต่ยังเป็นการพิสูจน์ถึงศักยภาพของมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เราเชื่อมั่นว่าการแบ่งปันองค์ความรู้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมสัตว์น้ำของทั้งสองประเทศ" นายพีระศักดิ์ กล่าว