อีซีมันนี่ตั้งเป้ายอดจำนำเพิ่ม30%-เดินหน้าเติบโต-ขยายสาขา5-8แห่ง

นายสิทธิวิชญ์ ตั้งธนาเกียรติ ประธานกรรมการบริหาร อีซีมันนี่ กรุ๊ป เปิดเผยว่า ในปี 2569 อีซีมันนี่ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมองว่าแม้เศรษฐกิจจะเติบโตได้ไม่ดีนัก แต่ยังคงมีความต้องการใช้เงินทุนอยู่ ซึ่งจากการดำเนินธุรกิจมาพบว่า ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีมักจะมีความต้องการใช้เงินเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่อง ในทางกลับกันเมื่อเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวก็จะมีความต้องการเงินทุนเพื่อนำไปลงทุนขยายธุรกิจ โดยมีแผนเพิ่มจำนวนสาขาอีก 5-8 แห่งจากปัจจุบันที่ 98 แห่ง พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายยอดรับจำนำเพิ่ม 30%หรือประมาณ 120,000 ล้านบาท จากในปี 68 ที่อยู่ในระดับ 91,000 ล้านบาท ,มีกำไรสุทธิกว่า 1,000 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าที่ 700 กว่าล้านบาท
"จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของเรา หากคิดว่าตอนที่เศรษฐกิจไม่ดีจะมียอดจำนำมาก แต่จริงๆแล้วตอนที่เศรษฐกิจเริ่มจะดีมียอดมากกว่า อย่างตอนที่จะมีโครงการคนละครึ่งพลัส ตอนใกล้ๆจะเริ่มเห็นได้ชัดว่าผู้ประกอบการนำของมาไว้มากขึ้น เพื่อที่จะนำเงินไปซื้อของมาเตรียมไว้เพื่อขายช่วงเปิดโครงการฯ ส่วนในปีนี้ความท้าทายของเรามองว่ายังเป็นราคาทองที่มีความผันผวนซึ่งต้องมีการบริหารจัดการอย่างดี ขณะที่โลหะที่เริ่มมีเข้ามามากขึ้นในช่วงนี้ก็จะเป็นโลหะเงินที่เริ่มได้รับความนิยมจากนักลงทุนมากขึ้น"
สำหรับความคืบหน้าในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้น ยังคงวางไว้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งมีความคืบหน้าตามลำดับที่วางไว้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปรับในระบบบัญชี แต่อย่างไรก็ตาม คงต้องดูความเหมาะสมของภาวะตลาดโดยรวมด้วย เนื่องจากปัจจุบันบริษัทก็มีแหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์หลายๆแห่งอยู่แล้ว จึงยังไม่มีความจำเป็นต้องเร่งในเรื่องระดมทุน
นายสิทธิวิญช์กล่าวอีกว่า ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ดำเนินกิจการมา ปัจจัยที่ผลักดันให้ประสบความสำเร็จได้นั้น มองอยู่ 4 ประการทั้งในเรื่องของสถานที่ที่ตกแต่งทันสมัยโล่ง-โปร่งแตกต่างจากโรงรับจำนำแบบเก่าทำให้สะดวกต่อการเข้าใช้ รวมถึงความเชื่อมั่นในการเก็บรักษาของจำนำอย่างปลอดภัย จากสมัยก่อนที่มักมีข่าวเรื่องของมีค่าที่ไถ่ถอนออกมาจากโรงรับจำนำจะถูกลักลอบตัดออกไปบางส่วน เป็นต้น ประกอบกับความมีมาตรฐานราคาในการรับจำนำ และการบริการที่ดี-ให้เกียรติลูกค้า จึงทำให้มีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนปัจจุบันถึง 1 ล้านรายแล้ว และที่สำคัญเราอยากเป็นอีกทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับทั้งคนทั่วไปหรือผู้ประกอบการที่มีสินทรัพย์อยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นทองคำ เพชร นาฬิกา สินค้าแบรนด์เนม หรือเครื่องเงิน ก็สามารถนำมาค้ำประกันได้ และมีความคล่องตัวในการไถ่ถอนที่จะใช้เวลาประมาณ 5 เดือนหรือต่ออายุออกไปได้