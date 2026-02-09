ออมสิน คว้ารางวัล International Finance Awards 2025 ย้ำจุดยืนธนาคารเพื่อสังคม

นางสาววชิรา การสุทธิ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มการตลาดเพื่อความยั่งยืน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินประสบความสำเร็จได้รับรางวัล International Finance Awards 2025 สาขา “Most Innovative ESG Framework – Social Development” จาก International Finance Magazine (IFM) สื่อธุรกิจและการเงินชั้นนำระดับโลกจากสหราชอาณาจักร สะท้อนความสำเร็จในการบูรณาการแนวคิด ESG เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) รวมถึงการริเริ่มใช้นวัตกรรมการเงิน เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง (Financial Inclusion) การเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน การส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียม ตลอดจนการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยขับเคลื่อนภารกิจธนาคารเพื่อสังคมผ่าน 4 บทบาทหลัก ได้แก่
การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ การแก้ไขปัญหาหนี้สิน งานพัฒนาสังคม ชุมชน และการส่งเสริมการออม และการสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านโครงการสำคัญ อาทิ สินเชื่อสร้างเครดิต สร้างโอกาส สำหรับผู้ไม่เคยมีประวัติทางการเงิน โครงการยกหนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและภาวะเศรษฐกิจ การจัดตั้ง ARI-AMC การนำ ESG Score มาใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาทักษะอาชีพและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีการติดตามและประเมินผลเป็นประจำ รวมทั้งมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จัดทำตามมาตรฐาน GRI บนเว็บไซต์ของธนาคาร ส่งผลให้ในปี 2567 ธนาคารสามารถสร้าง Social Impact ให้แก่ประชาชนกว่า 4.2 ล้านราย คิดเป็นมูลค่าเม็ดเงินกว่า 15,900 ล้านบาท
สำหรับ International Finance Awards เป็นรางวัลระดับนานาชาติที่มอบให้แก่องค์กรการเงินซึ่งมีความโดดเด่นและทันสมัยในด้านการดำเนินงานตามกรอบ ESG โดยพิจารณาจากความคิดริเริ่มเชิงนวัตกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับบทบาทในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน การได้รับรางวัลดังกล่าวจึงสะท้อนการยอมรับในระดับโลกต่อธนาคารออมสิน ในฐานะสถาบันการเงินที่นำนวัตกรรมและกรอบ ESG มาใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนภารกิจธนาคารเพื่อสังคม และช่วยพัฒนาสังคมไทยสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม