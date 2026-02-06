ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.65- แกว่งตัวผันผวน-ติดตามผลการเลือกตั้ง

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(5 ก.พ.69)ปิดตลาดที่ระดับ 31.65 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ...เงินบาทแกว่งตัวผันผวนในกรอบ 31.62–31.89 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยเงินบาทอ่อนค่าทดสอบแนว 31.90 ในช่วงแรก แต่ไม่ผ่านและทยอยพลิกแข็งค่ากลับมาในช่วงก่อนเที่ยงจนถึงช่วงปิดตลาดในประเทศตามแรงซื้อคืนเงินบาทเพื่อปรับโพสิชั่น ประกอบกับน่าจะมีแรงหนุนเพิ่มเติมจากการฟื้นตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก (กลับมายืนที่ระดับประมาณ 4,892 ดอลลาร์ฯ ต่อออนซ์ ณ 18.29 น.) และทิศทางฟันด์โฟลว์ ซึ่งในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 2,950 ล้านบาท และ 4,663 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า (9-13 ก.พ. 2569) ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.30-32.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ การตอบรับของตลาดต่อผลการเลือกตั้งทั่วไปของไทย ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก และสัญญาณดอกเบี้ยสหรัฐฯ จากถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดค้าปลีก ดัชนีราคานำเข้าและส่งออกเดือนธ.ค. ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงาน ตัวเลขการคาดการเงินเฟ้อในมุมมองของผู้บริโภค ยอดขายบ้านมือสอง และดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนม.ค. รวมถึงตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนม.ค. ของจีน และจีดีพีไตรมาส 4/2568 ของยูโรโซนด้วยเช่นกัน