หุ้นปิดบวก 7.78 จุดสวนทางตลาดนอก Fund Flow ไหลเข้าต่อเนื่องรับความหวังตั้งรัฐบาลใหม่

SET ปิดวันนี้ที่ 1,354.01 จุด เพิ่มขึ้น 7.78 จุด (+0.58%) มูลค่าซื้อขาย 47,476.09 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ ระบุตลาดหุ้นไทยดีดขึ้นสวนทางตลาดต่างประเทศรับอานิสงส์ Fund Flow ไหลเข้าก่อนจะถึงวันเลือกตั้ง 8 ก.พ.เก็งสัปดาห์หน้าแนวโน้มตลาดเดินหน้าบวกรับโอกาสตั้งรัฐบาลใหม่ หาก ภท.-พท.ตั้งสำเร็จเป็น best Case แต่หาก ปชน.จับมือ ภท.อาจสร้าง Surprise ให้แนวรับ 1,330 และ 1,310 จุด ส่วนแนวต้าน 1,380-1,400 จุด
การซื้อขายหุ้นวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้น โดยทำจุดสูงสุด 1,361.52 จุด และจุดต่ำสุด 1,341.55 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 200 หลักทรัพย์ ลดลง 209 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 254 หลักทรัพย์
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ภาพรวมปรับขึ้นดีกว่าที่คาดว่าจะซึมตัวระหว่างรอลุ้นผลการเลือกตั้ง แต่กลับขึ้นมาสวนทางตลาดต่างประเทศ ทั้งตลาดหุ้นเกาหลี ดาวน์โจนส์ฟิวเจอร์ส และราคาบิทคอยน์ โดยตลาดหุ้นบ้านเราได้รับอานิสงส์เม็ดเงินต่างชาติ (Fund Flow) ไหลเข้าต่อเนื่อง
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยสัปดาห์หน้าขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ.69 โดยมองว่าตลาดน่าจะเคลื่อนไหวไปในทางบวก โดยหากพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยจับมือจัดตั้งรัฐบาล อาจถือเป็น Best Case ตลาดไม่ Surprise เพราะนโยบายคงไม่ต่างจากรัฐบาลชุดเดิม
แต่หากเกิดกรณีที่พรรคประชาชนชนะเลือกตั้งแล้วจับมือพรรคภูมิใจไทยตั้งรัฐบาลได้อาจเป็น Case Surprise ที่สุด แต่ก็ขึ้นอยู่กับระยะกลางถึงระยะยาวว่านโยบายจะไปกันได้แค่ไหน แต่ในระยะสั้นพรรคประชาชนคงต้องเป็นหลักแล้วมีพรรคภูมิใจไทยเข้ามาร่วม ซึ่งเคสนี้ไม่น่าจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้น หรือหากพรรคประชาชนจับมือกับพรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาล ก็อาจคาดหวังทางบวกได้ระดับหนึ่ง แต่ก็ต้องรอดูระยะกลางถึงระยะยาวว่าจะไปกันได้แค่ไหน
พร้อมให้กรอบแนวรับ 1,330 และ 1,310 จุด ถ้าไม่หลุดแนวรับตลาดคงไม่ได้ดูแย่ ส่วนแนวต้าน 1,380-1,400 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 3,967.89 ล้านบาท ปิดที่ 365.00 บาท ลดลง 2.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,567.11 ล้านบาท ปิดที่ 188.50 บาท ลดลง 1.50 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 2,614.79 ล้านบาท ปิดที่ 127.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,302.73 ล้านบาท ปิดที่ 207.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,070.03 ล้านบาท ปิดที่ 35.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง