หุ้นปิดเช้าพุ่ง 10.21 จุด แรงหนุน Funfd Flow ไหลเข้าหุ้นกลุ่ม Value-เก็งกำไรโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,356.44 จุด เพิ่มขึ้น 10.21 จุด (+0.76%) มูลค่าซื้อขายราว 25,165 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีแกว่งขึ้น โดยทำจุดสูงสุด 1,361.52 จุด และจุดต่ำสุด 1,341.55 จุด
นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าปรับตัวขึ้นมาจากเม็ดเงินไหลเข้าหุ้นกลุ่ม Value ซึ่งตลาดบ้านเรามีหุ้นกลุ่มนี้อยู่ค่อนข้างมาก จึงได้อานิสงส์จากปัจจัยดังกล่าว ทำให้ดีดขึ้นสวนทางตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวลง
ขณะเดียวกัน ยังมีปัจจัยหนุนจากการลุ้นผลเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้ ทำให้มีแรงซื้อเข้ามาหนุน แต่ยังต้องติดตามรอผลของจริงว่าจะเป็นอย่างไร
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยช่วงบ่ายคาดแกว่งตัวแดนบวกได้ต่อ โดยให้แนวต้าน 1,370 จุด แนวรับ 1,330 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,840.02 ล้านบาท ปิดที่ 187.50 บาท ลดลง 2.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,623.01 ล้านบาท ปิดที่ 370.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 1,474.17 ล้านบาท ปิดที่ 125.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,352.34 ล้านบาท ปิดที่ 206.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,215.71 ล้านบาท ปิดที่ 136.50 บาท ลดลง 0.50 บาท