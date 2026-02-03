TQปี 69ร่งพัฒนาประกันภัยต่อ Alternative-Traditional รับดีมานด์

ที คิว อาร์ วางกลยุทธ์ปี 2569 เน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เดินหน้าพัฒนาประกันภัยและประกันภัยต่อ Alternative-Traditional ร่วมกับบริษัทประกันภัยชั้นนำ ผสานเทคโนโลยีและโซลูชันใหม่ รองรับดีมานด์ลูกค้า ฟากผู้บริหาร "ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์" ตั้งเป้ารายได้เติบโตต่อเนื่อง และสร้างรายได้ประจำอย่างสม่ำเสมอ
นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) เปิดเผยว่า แผนการดำเนินธุรกิจปี 2569 บริษัทฯ มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันใหม่ ทั้งประกันภัยและประกันภัยต่อ Alternative-Traditional ร่วมกับบริษัทประกันภัยชั้นนำ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น พร้อมการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่ม เพื่อสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) อย่างสม่ำเสมอ
"ปี 2569 ยังคงเป็นปีแห่งความท้าทายทางด้านธุรกิจประกันภัยและประกันภัยต่อ จากภัยธรรมชาติ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นความเสี่ยงยุคใหม่ ที่อาจจะกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมโดยรวมในอนาคต ส่งผลให้ผู้บริโภค บริษัทประกันภัย องค์กรต่างๆ มีความต้องการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้"
ทั้งนี้ TQR มีการปรับกลยุทธ์ โดยการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการทำงานของบุคลากร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและประกันภัยต่อรูปแบบใหม่ จากการให้บริการความคุ้มครองในรูปแบบเดิม สู่การเปลี่ยนแปลงเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่ม Specialty, Health, ESG และ ธุรกิจการให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งเป้ารายได้ในปีนี้เติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน
นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) กล่าวว่า ความต้องการทำประกันภัยและประกันภัยต่อมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ ด้าน Alternative เช่น ประกันภัยต่อไซเบอร์ (Cyber) ในรูปแบบองค์กร (Corporate Cyber) และส่วนบุคคล (Personal Cyber), ประกันภัยต่อสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident and Health), ประกันภัยต่อการก่อการร้ายและภัยทางการเมือง (Political Violence), ประกันภัยต่อความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors and Officers) พร้อมทั้งประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องกับ ESG เช่น รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งตลาดรถ EV มีการเติบโตเพิ่มขึ้น จากการที่ผู้บริโภคให้ความสนใจมากขึ้น รวมถึงโครงการพลังงานแสงอาทิตย์
สำหรับความร่วมมือกับ บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (TQM) ยังคงนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
ขณะเดียวกัน ความร่วมมือกับบริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด บริษัทร่วมทุน โดย TQR ถือหุ้นในสัดส่วน 30% เพื่อประกอบธุรกิจประกันภัยไซเบอร์ เพื่อยกระดับความสามารถด้าน Cyber Risk ทั้งการประเมินความเสี่ยง การป้องกัน และการออกแบบคุ้มครองที่ตอบโจทย์ลูกค้า ซึ่งร่วมกันพัฒนาโซลูชันด้านเทคโนโลยี และ Cybersecurity ช่วยเพิ่มศักยภาพในด้านการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่ และยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งของผลประกอบการได้ในระยะยาว