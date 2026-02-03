หุ้นรีบาวด์รับ sentiment บวกตามตลาดต่างประเทศ-ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐดีกว่าคาด

นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีรีบาวด์ หลังพักฐานต่อเนื่องมา 3 วัน โดยบรรยากาศการลงทุนในภาพรวมผ่อนคลายมากขึ้นพลิกกลับมาเป็นบวก อาทิ ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ปรับตัวบวกได้ ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กลับมาบวกแรง ซึ่งตลาดหุ้นไทยอาจได้แรงหนุนจากกลุ่มเทคโนโลยีที่รีบาวด์ขึ้นมา ขณะที่กลุ่มพลังงานอาจชะลอตัว เนื่องจากราคาน้ำมันเริ่มย่อ
นอกจากนี้ยังมีประเด็นบวกเพิ่มเติมจากที่เมื่อคืนนี้ สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM) เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)สหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าคาด และขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 1 ปี รวมทั้งประเด็นภาษีการค้า ระหว่างสหรัฐฯ และอินเดีย ซึ่งล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ เปิดเผยว่าได้ข้อตกลงแล้ว และจะลดภาษีให้อินเดียทันทีเหลือ 18%
โดยให้กรอบแนวรับ 1,315 จุด และแนวต้าน 1,332 จุด