ออมสิน คว้า 6 รางวัล WSBI-ESBG SDG Awards 2025

นางลภาวรรณ จันทร์กระจ่าง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รักษาการแทนผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารประสบความสำเร็จได้รับรางวัล WSBI-ESBG SDG Awards 2025 เวทีรางวัลด้านความยั่งยืนระดับโลกซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยธนาคารออมสินเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในปีนี้ สะท้อนความโดดเด่นของการดำเนินงานที่บูรณาการหลัก ESG เข้ากับยุทธศาสตร์การเป็น “ธนาคารเพื่อสังคม” อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมมิติสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ
โดยได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 6 สาขา ได้แก่ Consumer Education, Climate Finance, Consumer Protection, Digital Transformation and Technological Innovation, Economic Growth and Empowerment, Inclusive Banking and Social Impact ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดย World Savings and Retail Banking Institute และ European Savings and Retail Banking Group (WSBI-ESBG) เพื่อเชิดชูผลงานของสถาบันการเงินที่มีความโดดเด่นด้านการขับเคลื่อนการธนาคารอย่างครอบคลุม (Inclusive) ยั่งยืน (Sustainable) และมีความรับผิดชอบ (Responsible) ผ่านนวัตกรรมและโซลูชันทางการเงินที่รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคมอย่างแท้จริง คัดเลือกจากสมาชิกทั้งหมดกว่า 76 ประเทศ ใน 5 ทวีปทั่วโลก
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธนาคารออมสินมุ่งดำเนินภารกิจเชิงพาณิชย์ควบคู่กับภารกิจเชิงสังคม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินขององค์กรและสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างยั่งยืน อาทิ การเป็นธนาคารแรกที่นำ ESG Score มาใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อและการลงทุน เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา MyMo Secure Plus นวัตกรรมความปลอดภัยบน Mobile Banking เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากภัยไซเบอร์ ตลอดจนการยกระดับบริการทางการเงินดิจิทัล และการเสริมสร้างความรู้ทางการเงินให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม