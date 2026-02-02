TFMหนุนกุ้งไทย เพิ่มศักยภาพเกษตรกร มุ่งสู่ ‘Smart & Sustainable Farming’ ปี 69

ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ ขานรับนโยบายภาครัฐร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทยปี 2569 สู่การเป็น ‘Smart & Sustainable Farming’ มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี Industry 4.0 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต และการเป็น ‘Solution Partner’ เคียงข้างเกษตรกรไทย เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้เกษตรกรไทยในตลาดโลก
นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TFM เปิดเผยว่า จากนโยบายของภาครัฐที่ได้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทยสู่ “Smart & Sustainable Farming” โดยเน้นการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของ TFM ที่มุ่งพัฒนาอาหารสัตว์น้ำด้วยนวัตกรรมที่เป็นเลิศ ควบคู่การยกระดับสายการผลิตด้วยเทคโนโลยี Industry 4.0 มาอย่างต่อเนื่อง โดย TFM ไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำ แต่ตั้งเป้าหมายการเป็น ‘Solution Partner’ ที่เดินเคียงข้างเกษตรกรให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้เดินหน้าโครงการ “Lower Carbon Shrimp” ภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืน SeaChange® ของกลุ่มไทยยูเนี่ยน เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งคาร์บอนต่ำผ่านแนวทางที่เป็นรูปธรรม เช่น การลดต้นทุนพลังงาน และการสนับสนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ซึ่งช่วยลดค่าไฟฟ้า ลดการปล่อยคาร์บอน และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้แก่เกษตรกร นำไปสู่การขยายการเลี้ยงกุ้งและการใช้อาหารกุ้งเพิ่มขึ้นในระยะยาว นอกจากนี้ TFM ยังให้ความสำคัญกับการจัดหาวัตถุดิบผลิตอาหารกุ้งที่ปราศจากการตัดไม้ทำลายป่า (Non-Deforestation) เพื่อตอบโจทย์เทรนด์โลกด้านความยั่งยืน และการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาด และส่งผลดีต่อห้องเย็นสามารถขายสินค้าไปยังคู่ค้าชั้นนำทั่วโลกได้ง่ายขึ้น
นายพีระศักดิ์ กล่าวต่อว่า แม้ภาพรวมผลผลิตกุ้งในปี 2569 อาจจะใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา แต่บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าหากเกษตรกรสามารถเลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ ก็จะเกิดโอกาสในการขยายการเลี้ยงเพิ่มขึ้น
ในอนาคต ทั้งนี้ อุตสาหกรรมห้องเย็นยังได้รับแรงหนุนจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มกุ้งคุณภาพสูงสำหรับทำซูชิ (ไซส์ 70-80 ตัวต่อกิโลกรัม) เนื่องจากกุ้งไทยได้รับการยอมรับในคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
สำหรับกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ในปี 2569 TFM เตรียมรุกตลาดด้วยนวัตกรรมใหม่เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ Value Chain ได้แก่ การพัฒนากลุ่มอาหารกุ้งระยะอนุบาล (Nursery Feed) และสูตรอาหารที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะ เพื่อช่วยให้กุ้งมีอัตราการรอดสูงและมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานส่งออก มุ่งเน้นการผลิตอาหารสัตว์ตามมาตรฐานสากล (Aquaculture Stewardship Council หรือ ASC) ตอกย้ำศักยภาพโรงงานอาหารสัตว์น้ำจากไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASC Feed Standard เป็นแห่งแรกในเอเชีย ขณะเดียวกัน ได้กำหนดแนวทางเพิ่มสัดส่วนการจัดหาวัตถุดิบผลิตอาหารที่ไม่ได้มาจากการตัดไม้ทำลายป่า และสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ของอาหารสัตว์น้ำที่ผลิตโดย TFM เพื่อเพิ่มความโปร่งใสตลอด Value Chain ตั้งแต่โรงงาน ห้องเย็น ผู้ค้าปลีก จนถึงผู้บริโภค
“เป้าหมายของ TFM ไม่ใช่แค่การขายอาหารสัตว์น้ำ แต่ต้องการสนับสนุนเกษตรกรเลี้ยงกุ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกำไรเพิ่มขึ้น และเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะเมื่อเกษตรกรอยู่ได้ อุตสาหกรรมกุ้งและอาหารกุ้งของไทยก็จะสามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างมั่นคง” นายพีระศักดิ์ กล่าว