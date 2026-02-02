CHปี69 ตั้งเป้ารายได้1.8พันล.

เจริญอุตสาหกรรมเปิดกลยุทธ์ปี 2569 ต่อยอดวิสัยทัศน์ “Expand Control and Be Known” มุ่งเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจ เพิ่มการรับรู้แบรนด์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ตลอดทั้งปี รุกขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในและต่างประเทศ ควบคู่การบริหารต้นทุนและความเสี่ยง ฝ่าความท้าทายการแข่งขันด้านราคา และค่าเงินบาทแข็งตัว ตั้งเป้ารายได้ 1,800 ล้านบาท
นายประวิทย์ ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ CH ผู้ผลิตและจำหน่ายผลไม้และอาหารแปรรูป ได้แก่ ผลไม้อบแห้ง ปลากระป๋อง และขนมเพื่อสุขภาพ เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจปี 2569 จะเป็นปีแห่งการดำเนินงานเชิงรุก จากกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนอย่างเคร่งครัด ต่อยอดวิสัยทัศน์ “Expand Control and Be Known” ยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต รวมถึงการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
บริษัทมุ่งเน้นเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบรับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ผ่านแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ตลอดทั้งปีในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง แบรนด์ SUMACO และแบรนด์เรือรบ ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และกลุ่มขนมเพื่อสุขภาพ แบรนด์ Bangkok Tasty by Chin Huay และ Eros (อีโรส) รองรับการเติบโตของตลาดขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีแผนขยายช่องทางการจำหน่ายรูปแบบโมเดิร์นเทรดในประเทศและช่องทางออนไลน์ ควบคู่กับการขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ กลุ่มยุโรป รวมถึงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์ในวงกว้างมากขึ้น
ขณะเดียวกัน บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพคล่องและวินัยทางการเงิน เพิ่มกระแสเงินสด,ควบคุม Stock และลูกค้าที่เหมาะสม และผ่านการบริหารจัดการต้นทุนอย่างเคร่งครัด อาทิ ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น ยกระดับระบบควบคุมคุณภาพสูงสุดเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร และรองรับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในระยะยาว ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยมีแผนปรับกระบวนการผลิตให้ใช้น้ำน้อยลง และนำเสนอบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้มากขึ้น สอดคล้องกับมาตรฐานการส่งออกไปยังต่างประเทศ และปัจจัยในการเลือกซื้อของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
นอกจากนี้ บริษัทมีแผนลงทุนซื้อที่ดินเพิ่มเติม เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงการขยายห้องเย็นสำหรับการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าในฤดูผลไม้หลัก ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านสต๊อก ลดต้นทุนสินค้าขาย และรองรับการจำหน่ายตลอดทั้งปี
ทั้งนี้ บริษัทวางเป้าหมายรายได้ปี 2569 ประมาณ 1,800 ล้านบาท เนื่องจากยังมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลก ค่าเงินบาทแข็งตัว และการปิดชายแดนกัมพูชาที่อาจกระทบต่อปริมาณวัตถุดิบในการผลิต
“ภาพรวมตลาดผลไม้อบแห้งและอาหารแปรรูปในปีนี้ บริษัทคาดว่าการแข่งขันในตลาดต่างประเทศยังคงรุนแรง โดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านในโซนอาเซียนที่ค่อนข้างได้เปรียบด้านต้นทุน ขณะที่ค่าเงินบาทที่แข็งตัวถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการส่งออก แต่การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวในประเทศจะเป็นปัจจัยบวกสำคัญที่ช่วยหนุนความต้องการซื้อสินค้า ผลักดันยอดขายให้เติบโตมากขึ้น
โดยปีนี้จะเป็นอีกหนึ่งปีสำคัญของ CH ในการวางรากฐานการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการต่อยอดวิสัยทัศน์เดิม แต่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่มีการแข่งขันสูงและคว้าโอกาสการเติบโตใหม่ๆ ได้อย่างทันท่วงที แม้จะเป็นปีที่ท้าทาย แต่ด้วยประสบการณ์ และการปรับตัวเชิงรุก บริษัทเชื่อว่าจะสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขัน และทำกำไรได้ตามเป้าหมายที่วางไว้” นายประวิทย์ กล่าว