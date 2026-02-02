หุ้นแกว่งตัว Fund Flow ไหลกลับรับดอลลาร์แข็งค่าหลังทรัมป์เปิดชื่อประธานเฟดคนใหม่

นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งตัวในกรอบ แต่มองว่าอาจจะเป็นช่วงของการพักตัวเพื่อสร้างฐานอยู่ โดยที่ยังคงมีปัจจัยกดดันจากแรงขายสินทรัพย์ต่าง ๆ ออกมา และเม็ดเงินไหลกลับเข้าไปถือดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐเสนอชื่อ เควิน วอร์ช เป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คนใหม่ ซึ่งยังคงติองติดตามดูเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินหลังเข้ารับตำแหน่ง
ขณะที่ปัจจัยในประเทศสัปดาห์นี้คงยังต้องติดตามการรายงานผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนในประเทศที่ทยอยออกมา รวมทั้งภาพของการเข้าสู่การเลือกตั้งในช่วงโค้งสุดท้ายนี้
โดยให้แนวต้าน 1,340 จุด แนวรับ 1,310 จุด