Atome จับมือพันธมิตร รุกขยายฐานลูกค้า Buy Now Pay Later ในไทย

อาโตมี่ ประเทศไทย (Atome Thailand) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสินเชื่อออนไลน์บนแอปพลิเคชันด้วยรูปแบบ “ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง” (Buy Now Pay Later – BNPL) เดินหน้าตอกย้ำบทบาทความเป็นผู้นำด้านฟินเทคในประเทศไทย ด้วยการประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ บริษัท อัลฟูลเทม กรุ๊ป ประเทศไทย (AL-Futtaim Group) ผู้ได้รับสิทธิ์บริหารแฟรนไชส์แบรนด์แฟชั่นระดับโลกอย่างเป็นทางการ
โดยความร่วมมือนี้เป็นการเปิดโอกาสและเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสินเชื่อให้ลูกค้ารายย่อยในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ต้องการความยืดหยุ่นในการใช้จ่ายได้คล่องตัวมากขึ้น โดยการมอบทางเลือกให้ลูกค้าเพื่อสามารถวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างมีวินัย ซึ่งลูกค้าสามารถใช้แอปพลิเคชัน Atome ชำระค่าสินค้าได้ที่จุดชำระเงินหน้าร้าน และเลือกแบ่งชำระ 3 งวด อัตราดอกเบี้ย 0% กับ 6 แบรนด์แฟชันชั้นนำ ได้แก่ Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Oysho และ Zara Home รวมกว่า 23 สาขา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค พร้อมช่วยดึงลูกค้าใหม่ ๆ มาใช้บริการเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ Atome ได้มอบส่วนลดพิเศษ เมื่อลูกค้าใช้บริการชำระเงินผ่าน Atome โดยรับส่วนลดจาก Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho และ Zara Home สูงสุด 300 บาท และ Bershka สูงสุด 250 บาท มีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่กดรับและใช้ส่วนลดก่อนมีสิทธิ์ก่อน โดยสามารถใช้ส่วนลดได้ 1 ครั้ง/ผู้ใช้/แคมเปญ/แบรนด์ และรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน Atome เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2569 – 30 เมษายน 2569
สำหรับการใช้งาน Atome ลูกค้าใหม่สามารถเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกได้ง่าย ๆ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Atome ผ่านระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS จากนั้นลงทะเบียนสมัครสมาชิกด้วยการผูกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ยืนยันตัวตนตามขั้นตอนและเงื่อนไขเพื่อเริ่มต้นใช้บริการ ทุกครั้งที่จะทำการซื้อสินค้า สามารถเลือกสแกนจ่ายด้วย Atome และจะทราบผลอนุมัติได้ขณะทำรายการ โดยขั้นตอนการชำระเงินผ่าน Atome สะดวกและใช้งานง่าย เพียง 3 ขั้นตอนเท่านั้น คือ 1) กดปุ่ม Pay 2) สแกน QR Code 3) ระบุยอดเงินที่ต้องชำระเป็นจำนวนเต็ม จากนั้นแอปพลิเคชันจะคำนวณยอดแบ่งชำระอัตโนมัติ ซึ่งในการชำระครั้งแรก ลูกค้าจะจ่ายจำนวน 1 ใน 3 ของยอดชำระรวมทั้งหมด และชำระอีก 2 งวด ในจำนวนเท่ากัน อัตราดอกเบี้ย 0% และไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ กรณีที่ลูกค้าไม่ผิดนัดชำระ
ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริการชำระเงินแบบ “ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง” หรือ Buy Now Pay Later - BNPL เป็นเทรนด์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าธุรกิจ BNPL มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ประเมินว่า ปี พ.ศ. 2571 การชำระเงินแบบ BNPL จะมีมูลค่าสูงถึง 15,818 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 17 เท่าจากปี 2564 สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมตัวเลือกการใช้จ่ายแบบยืดหยุ่นมากขึ้น
อนึ่ง Atome เป็นแอปพลิเคชันการเงินดิจิทัลชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดของภูมิภาค ภายใต้บริษัทแม่ Advance Intelligence Group บริษัทฟินเทคจากสิงคโปร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินและนักลงทุนระดับโลก และสามารถระดมทุนได้มากกว่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 23,100 ล้านบาท เริ่มให้บริการในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 โดยเป็นพันธมิตรกับแบรนด์ชั้นนำในกลุ่มบิวตี้ แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ปัจจุบันขยายบริการไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ ประเทศจีน และละตินอเมริกา
ปัจจุบัน บริษัท กสิกร อินเวสเจอร์ จำกัด หรือ เคไอวี (KASIKORN INVESTURE: KIV) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกสิกรไทย ได้เข้ามาลงทุนใน Atome ประเทศไทย ด้วยสัดส่วนเกินกว่า 50% เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าและบริการตามที่ความต้องการที่หลากหลาย อีกทั้งยังช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างมีวินัย