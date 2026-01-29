ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.26- อ่อนค่าลงสอดคล้องทิศทางสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชีย

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(29 ม.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 31.26 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.05 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทอ่อนค่าลงสอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชีย (แม้ราคา Spot ของทองคำในตลาดโลก จะยังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ 5,500 ดอลลาร์ฯ ต่อออนซ์) ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ยังคงได้รับอานิสงส์ต่อเนื่องจากผลการประชุมเฟด (ที่สะท้อนว่า เฟดอาจไม่รีบปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในระยะใกล้ ๆ นี้) และคำพูดที่เน้นย้ำนโยบายดอลลาร์ฯ แข็งค่าของรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 2,567.9 ล้านบาท แต่ซื้อสุทธิพันธบัตรไทยในระดับสูงต่อเนื่องที่ 7,139 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.00-31.40 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ รายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือนธ.ค. ของไทย ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำตลาดโลก รวมถึงตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค. ของสหรัฐฯ