หุ้นปิดเช้าลบ 2.82 จุดรับ Sentiment ลบต่างประเทศ หลังเฟดส่งสัญญาณชะลอลดดอกเบี้ย แรงขายหุ้นใหญ่กดดัน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,336.08 จุด ลดลง 2.82 จุด (-0.21%) มูลค่าซื้อขายราว 26,770 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีย่อตัว โดยทำจุดต่ำสุด 1,326.83 จุด และจุดสูงสุด 1,342.19 จุด
นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมาปรับตัวลง ตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียที่ปรับตัวลงตามกัน โดยที่ส่วนหนึ่งมาจากการที่การประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เมื่อคืนนั้คงดอกเบี้ย และส่งสัญญาณการชะลอลดดอกเบี้ย มีผลกดดันต่อ Sentiment ของตลาดหุ้นในวันนี้
ขณะเดียวกันยังมีแรงขายหุ้นขนาดใหญ่ออกมากดดัน โดยเฉพาะ SCC ที่ปรับตัวลดลงแรงกดดันดัชนีจากผลการดำเนินงานที่ออกมาต่ำกว่าคาด และยังไม่มีปัจจัยใหม่อื่นๆที่เข้ามาหนุนตลาดหุ้นเพิ่มเติม ทำให้ดัชนีวันนี้มีการพักตัว
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดว่าแกว่งตัวแดนลบต่อ โดยให้แนวต้าน 1,340 จุด แนวรับ 1,330 จุด และแนวรับถัดไปที่ 1,320 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 3,530.78 ล้านบาท ปิดที่ 11.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 2,551.64 ล้านบาท ปิดที่ 156.00 บาท ลดลง 2.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,637.91 ล้านบาท ปิดที่ 34.50 บาท ลดลง 0.25 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,530.33 ล้านบาท ปิดที่ 137.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,157.07 ล้านบาท ปิดที่ 210.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท