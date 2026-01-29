วิจัยกสิกรฯชี้เฟดคงดอกเบี้ย-มุมมองเศรษฐกิจเป็นบวก-คาดกลางปีเริ่มลง

นางสาวลลิตา เธียรประสิทธิ์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด กล่าวว่า การประชุม FOMC ในวันที่ 27-28 ม.ค. 2568 เฟดมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ที่ 10 ต่อ 2 เสียง คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 3.50-3.75% ตามที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ พร้อมทั้งส่งสัญญาณมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจมากขึ้น โดยระบุว่าเศรษฐกิจยังขยายตัวในอัตราที่แข็งแกร่งและตลาดแรงงานเริ่มทรงตัว ขณะที่เงินเฟ้อยังคงสูงกว่ากรอบเป้าหมาย
ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่าจากการส่งสัญญาณของเฟด เฟดมีแนวโน้มหยุดพักการปรับลดดอกเบี้ย และเลื่อนการลดดอกเบี้ยออกไปเป็นช่วงกลางปีเป็นต้นไป เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงครึ่งแรกของปีมีแนวโน้มยังได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายของครัวเรือนรายได้สูง การลงทุนด้าน AI รวมถึงเม็ดเงินคืนภาษีจากมาตรการลดภาษีภายใต้รัฐบาลทรัมป์ ขณะที่เงินเฟ้อสหรัฐฯ มีแนวโน้มลดลงเข้าใกล้เป้าหมาย 2% ของเฟดอย่างค่อยเป็นค่อยไป ท่ามกลางความเสี่ยงจากการปรับขึ้นภาษีนำเข้าเพิ่มเติมที่ยังมีอยู่
ดังนั้น จึงมองว่า เฟดอาจพิจารณาปรับลดดอกเบี้ย 2-3 ครั้งในช่วงกลางปีเป็นต้นไป เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มชะลอตัวลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 ขณะที่วาระของเจอโรม พาวเวลล์จะสิ้นสุดลงในเดือนพ.ค. 2569 ซึ่งผู้ว่าการเฟดคนใหม่และโครงสร้างคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟดในปีนี้มีแนวโน้มเอนเอียงไปทางสายผ่อนคลายมากขึ้น โดยปัจจุบันตลาดให้น้ำหนักความเป็นไปได้ของ Rick Rieder ซึ่งถูกมองว่ามีจุดยืนด้านนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย (dovish) ในการขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการเฟดคนใหม่มากที่สุด