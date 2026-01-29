ทองราคาพุ่งพรวดอีก 3,700 บาท ดันทองแท่ง-รูปพรรณทะลุ 80,000 บาท

ราคาทองคำ 96.5% ขายปลีกในประเทศเปิดตลาดเช้านี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นบาททองคำละ 3,700 บาท ตามทิศทางราคาทองคำในตลาดโลก
โดยเมื่อเวลา 09.10 น. สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ครั้งที่ 1
- ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาททองคำละ 81,300 บาท ขายออกบาททองคำละ 81,400 บาท
- ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาททองคำละ 79,680.96 บาท ขายออกบาททองคำละ 82,200 บาท
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG) ระบุว่า วานนี้ราคาปิดบวก $234.49 และพุ่งสูงขึ้นทำลายสถิติถอย่างต่อเนื่องในวันนี้ โดยขยับเข้าใกล้ระดับ 5,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เนื่องจากนักลงทนมองหาสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ เรียกร้องให้อิหร่านเจรจาและทำข้อตกลงเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์เมื่อวันพุธ พร้อมเตือนว่าการโจมตีใด ๆ ในอนาคตของสหรัฐฯ จะรุนแรงกว่านี้มาก ด้านอิหร่านตอบโต้ด้วยการขู่ว่าจะโจมตีกลับสหรัฐฯ อิสราเอล และผู้ที่สนับสนุนพวกเขา
ด้านธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมตามคาด ขณะที่นายเจอโรม พาวเวล์ ประธานเฟด ย้ำชัดว่าการขึ้นดอกเบี้ยไม่ใช่สมมติฐานหลักของเฟดสำหรับการตัดสินใจครั้งถัดไป
นอกจากนี้ ราคายังได้รับแรงหนุนจากแผนการของกลุ่มคริปโทเคอร์เรนซี Tether ที่จะจัดสรร 10-15% ของพอร์ดการลงทุนไปลงทุนในทองคำแท่ง