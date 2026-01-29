หุ้นแกว่งไซด์เวย์ กังวลผลประกอบการ บจ.ต่ำคาด-เฟดไม่ส่งสัญญาณทิศทางดอกเบี้ย

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีแกว่งไซด์เวย์ โดยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มมีการรีบาวด์ขึ้นเล็กน้อย หลังจากที่อ่อนค่าทำจุดต่ำสุดในรอบ 4 ปี ซึ่งอาจส่งผลต่อกระแสเงินทุนไหลเข้า ประกอบกับงบการเงินของบริษัทในกลุ่ม Real Sector อาทิ SCC ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ เช่นเดียวกับกลุ่มธนาคารก่อนหน้านี้ ซึ่งอาจส่งผลให้แรงเก็งกำไรในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการลดลง และอาจมีแรงขายทำกำไรในหุ้น SCC ออกมาในวันนี้
สำหรับผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ โดยประธานเฟดยังคงมีมุมมองที่ระมัดระวัง และไม่ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้ ทำให้นักลงทุนยังคงต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป ขณะเดียวกันสัญญาณทางเทคนิค ดัชนีเข้าใกล้ระดับเขต Overbought อาจทำใหันักลงทุนใช้ความระมัดระวัง
โดยให้แนวรับที่ 1,330 จุด และแนวต้านที่ 1,345-1,350 จุด