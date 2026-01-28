กสิกรฯ-คิงเพาเวอร์ มหานครเปิดใช้ THBS ผ่าน Q Wallet by KBank

ธนาคารกสิกรไทยขับเคลื่อน Q Wallet by KBank สู่การใช้งานจริง ประกาศความร่วมมือกับ คิง เพาเวอร์ มหานคร สถานที่ท่องเที่ยวระดับแลนด์มาร์กของกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทยให้สะดวก ปลอดภัย และไร้เงินสด ผ่านการชำระเงินด้วย THBS (Programmable Payment) บนเทคโนโลยีบล็อกเชนของ Quarix ที่พัฒนาโดย บริษัท ออร์บิกซ์ เทคโนโลยี แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด (Orbix Technology) ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกสิกรไทย โดยความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็น Cashless Destination
นายกรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)(KBANK)เปิดเผยว่า หลังจากที่ธนาคารกสิกรไทยได้มีการทดสอบ Q-money ซึ่งเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์บนบล็อกเชน (E-money on Blockchain) ใน Regulatory Sandbox เมื่อปีที่ผ่านมาโดยใช้ Quarix เป็นโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งพัฒนาโดย บจก.ออร์บิกซ์ เทคโนโลยี แอนด์ อินโนเวชั่น (Orbix Technology) ล่าสุดได้พัฒนาต่อยอดเป็น Q Wallet by KBank โดย คิง เพาเวอร์ มหานคร ถือเป็นพันธมิตรรายแรกซึ่งเป็นผู้นำด้านสถานที่ท่องเที่ยวที่มอบประสบการณ์เหนือระดับ ทั้งการชมวิวและไลฟสไตล์ ที่เข้าร่วม ecosystem ของ Q Wallet โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถใช้ THBS (Programmable Payment) ซึ่งเป็นหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีกลไกการรักษามูลค่าในรูปแบบเงินฝากสกุลบาทที่สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในประเทศไทยได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอป Q Wallet และสแกนจ่ายผ่าน Thai QR Payment ได้ที่ คิง เพาเวอร์ มหานคร โดยไม่ต้องใช้เงินสด ไม่ต้องแลกเงิน และไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคารในไทย
ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนบทบาทของธนาคารกสิกรไทยในการสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่เข้าใจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ ใช้งานง่าย ปลอดภัย รวมถึงช่วยยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านดิจิทัลอย่างแท้จริง โดยการรองรับการชำระเงินผ่าน Q Wallet ช่วยให้การท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง และไลฟ์สไตล์ในจุดหมายเดียวเป็นไปได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ใช้งานจริง โดยมีการจำกัดจำนวนผู้ใช้งานและจำนวนธุรกรรม ภายในระยะเวลาการทดสอบของ Enhanced Regulatory Sandbox และ Digital Asset Regulatory Sandbox ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันนี้ - 23 มีนาคม 2569
นางสาวอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารหน้าที่ด้านการลงทุน กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดเผยว่า คิง เพาเวอร์ มหานคร คือ สถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกที่ผสานไลฟ์สไตล์และนวัตกรรมดิจิทัลเข้าไว้ด้วยกัน มุ่งยกระดับประสบการณ์การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวให้สอดรับกับพฤติกรรมยุคดิจิทัล โดยครอบคลุมการใช้จ่ายภายในโรงแรม เดอะ สแตนดาร์ด กรุงเทพมหานคร ทั้งร้านอาหาร และบริการต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึง มหานคร สกายวอล์ค แลนด์มาร์กสำคัญระดับโลกใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นจุดชมวิวสูงที่สุดของประเทศไทย และหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยในครั้งนี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทในการยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งและท่องเที่ยวระดับโลก ณ คิง เพาเวอร์ มหานคร ให้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยในการใช้จ่ายผ่านดิจิทัลวอลเล็ท