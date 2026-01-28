ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.07- แตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 4 ปี 10 เดือนครั้งใหม่

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(27 ม.ค.69)แข็งค่าหลุดแนว 31.00 ไปแตะระดับ 30.866 ซึ่งเป็นระดับแข็งค่าสุดในรอบ 4 ปี 10 เดือนครั้งใหม่ (นับตั้งแต่เดือนมี.ค. 2564) ก่อนจะอ่อนค่ากลับมาปิดตลาดที่ระดับ 31.07 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.05 บาทต่อดอลลาร์ฯ...เงินบาทแข็งค่าในช่วงแรกโดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลกและสัญญาณซื้อสุทธิพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ (นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 459 ล้านบาท และ 20,345 ล้านบาทตามลำดับ) ขณะที่ Sentiment ของเงินดอลลาร์ฯ อ่อนแอลง หลัง ปธน. โดนัลด์ ทรัมป์แสดงท่าทีไม่กังวลต่อการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ฯ ในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี เงินบาทล้างช่วงบวกและทยอยอ่อนค่ากลับมาในช่วงบ่ายตามสัญญาณที่ตลาดตีความว่า อาจเป็นการเข้าดูแลของทางการเพื่อลดความผันผวนของเงินบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 30.80-31.20 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ การตอบรับของตลาดต่อผลการประชุมเฟด การเคลื่อนไหวของเงินเยนและราคาทองคำตลาดโลก ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนพ.ย.