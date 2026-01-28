หุ้นปิดบวก 4.45 จุดรับแรงหนุนกลุ่มน้ำมัน-ท่องเที่ยว Fund Flow ไหลกลับ จับตาประชุมเฟด

SET ปิดวันนี้ที่ 1,338.90 จุด เพิ่มขึ้น 4.45 จุด (+0.33%) มูลค่าซื้อขาย 44,733.10 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ดัชนีฟื้นตัวเล็กน้อย โดยทำจุดสูงสุด 1,344.87 จุด และจุดต่ำสุด 1,331.70 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 202 หลักทรัพย์ ลดลง 243 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 222 หลักทรัพย์
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีฟื้นตัวเล็กน้อย โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มน้ำมัน หลังราคาน้ำมันโลกปรับตัวขึ้นเนื่องจากฤดูหนาวในสหรัฐฯ ที่กระทบอุปทานน้ำมัน นอกจากนี้เริ่มเห็นเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติกลับเข้ามา หลังเมื่อวานซื้อราว 4 พันล้านบาท เนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าส่งผลให้เงินบาทแข็งค่า หนุน Flow ไหลเข้าหุ้นไทย ประกอบกับ MSCI ปรับเกณฑ์ free float ในตลาดหุ้นอินโดนีเซีย และอาจลดน้ำหนักหุ้นอินโดนีเซียทั้งหมดจากดัชนี MSCI Emerging Markets และอาจปรับลดสถานะหุ้นอินโดนีเซียสู่ตลาดชายขอบ(Frontier Market) ซึ่งตลาดหุ้นไทยอาจได้อานิสงส์ทางอ้อมที่ Flow จะไหลเข้า
นอกจากนี้เมื่อวานมีการเปิดเผยตัวเลขนักท่องเที่ยวช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (19-25 ม.ค.) ซึ่งนักท่องเที่ยวจีนมีการปรับเพิ่มขึ้นราว 14% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า ทำให้เริ่มเห็นแรงเก็งกำไรในกลุ่มท่องเที่ยว
สำหรับแนวโน้มวันพรุ่งนี้ แนะคืนนี้จับตาผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งคาดว่าจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ย แต่ต้องติดตามแนวโน้มระยะถัดไป หากส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงิน จะส่งผลดีต่อตลาด รวมทั้งติดตามการเปิดเผยผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ อาทิ Tesla , Microsoft และMeta โดยให้กรอบแนวรับ 1,330 จุด และแนวต้าน 1,350 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 4,065.96 ล้านบาท ปิดที่ 34.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,178.18 ล้านบาท ปิดที่ 209.00 บาท ลดลง 1.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 2,893.73 ล้านบาท ปิดที่ 11.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 2,720.36 ล้านบาท ปิดที่ 124.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 2,214.84 ล้านบาท ปิดที่ 158.50 บาท ลดลง 2.50 บาท