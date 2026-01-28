QTCก้าวสู่ Green Energy Solution ปั้นรายได้ปี 69 แตะ 2 พันลบ.

คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ ประกาศยุทธศาสตร์ปี 2569 มุ่งสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมพลังงานสะอาดครบวงจร (Green Energy Solution) รับเทรนด์ Data Center หนุนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเป้าหมาย Net Zero ปี 2050 ชู Amorphous Transformer เป็น “Hero Product” ลดการสูญเสียพลังงานกว่า 70% พร้อมรุกขยายธุรกิจโซลาร์, EV Charger และระบบกักเก็บพลังงานใน Battery (ESS) เต็มสูบ ตั้งเป้ารายได้ปี 2569 แตะ 2,000 ล้านบาท
นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า เปิดแผนยุทธ์ศาสตร์ปี 2569 ขับเคลื่อนองค์กรสู่ Green Energy Solution อย่างเต็มตัว มุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและพลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดรับนโยบายภาครัฐในการผลักดันประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อรับมือกับการค้าระหว่างประเทศ ด้วยการตั้งเป้าบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050
ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ได้พัฒนาต่อเนื่องจนเป็น “Hero Product” ด้วยคุณสมบัติของ Amorphous Transformer ที่ประหยัดพลังงานและรักษ์โลก โดยใช้แกนเหล็กชนิดพิเศษ ช่วยลดค่า No Load Loss ได้กว่า 70% พร้อมลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อเทียบกับหม้อแปลงทั่วไป สอดคล้องกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกในปัจจุบัน
นอกจากธุรกิจหลัก QTC ยังขยายสู่ตลาดพลังงานสะอาดใหม่ๆ เช่น การจัดจำหน่ายอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ และ EV Charger อาทิ การจำหน่ายแผงโซลาร์เซลล์ และอินเวอร์เตอร์ ครอบคลุมบริการแบบ One Stop Service ทั้งออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar) และระบบชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging) ทั้งหมดนี้เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตโดดเด่นในอนาคต
QTC ได้ขยายการลงทุนใน ธุรกิจแบตเตอรี่และระบบการควบคุมการกักเก็บพลังงาน โดยบริษัทร่วมทุนชื่อ QTC ESS เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของผลิตภัณฑ์ TRINA STORAGE คาดว่าใน 1-2 ปีข้างหน้าจะมีการเติบโตที่ชัดเจนมากขึ้น
นอกจากนี้ QTC เดินหน้าขยายธุรกิจด้วยการร่วมทุนกับบริษัท TMC Transformers S.p.A. Co., Ltd. ประเทศอิตาลี ภายใต้ชื่อ QTMC เพื่อผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้งสำหรับรองรับผู้ประกอบการ Data Center ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และตึกอาคารสูง ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของการลงทุนรายใหญ่ในไทยและภูมิภาค การร่วมทุนครั้งนี้เป็น New S-Curve ใหม่ของบริษัทที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้กับพอร์ตธุรกิจและรายได้ของ QTC ในระยะยาว
นายพูลพิพัฒน์ย้ำว่า ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและการปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขันในตลาดโลก เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานสะอาดได้อย่างแท้จริง โดยตั้งเป้ารายได้ปี 2569 แตะระดับ 2,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายปี 2568 ที่ 1,800 ล้านบาท
นอกจากการเติบโตทางธุรกิจ QTC ยังให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณค่าให้สังคม ผ่านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ล่าสุดได้ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ตอบโจทย์ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)