ATP30ปี 69 เร่งเครื่อง Green Mobility ขยายพอร์ต EV

เอทีพี 30 เปิดแผนปี 2569 ยกระดับสู่ผู้นำ Green Mobility สนับสนุนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้บทบาท Green-Industry Support Partner เดินหน้าเพิ่มพอร์ตลูกค้ารถบัส EV ต่อเนื่อง ลุยขยายธุรกิจ VVS - AQS ตอกย้ำมาตรฐานบริษัทจดทะเบียนที่เติบโตอย่างยั่งยืนและโปร่งใส ผ่านโครงการ JUMP+
นายปิยะ เตชากูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) หรือ ATP30 ผู้ให้บริการรถรับส่งพนักงานจากแหล่งที่พักอาศัยไปยังโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) และภาคกลาง เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจปี 2569
เดินหน้ายกระดับสู่การเป็นผู้นำด้าน Green Mobility พร้อมขยายบทบาทการเป็น Green-Industry Support Partner สนับสนุนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะใน Scope 3 สอดรับกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรขนาดใหญ่ ส่งผลให้ความต้องการใช้บริการรถบัส EV เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าที่ลงนามสัญญาแล้ว 66 ราย และอยู่ระหว่างการเจรจาเพิ่มเติม โดยมีรถบัส EV ให้บริการจำนวน 29 คัน ครอบคลุมพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และภาคกลาง สะท้อนถึงความพร้อมในการให้บริการด้านการขนส่งสีเขียวที่เพิ่มขึ้น และมีแผนเริ่มให้บริการรถบัส EV กับลูกค้ารายใหม่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป คาดว่าในปีนี้จะมีรถบัส EV ให้บริการเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 30 คัน
การเพิ่มขึ้นของจำนวนรถบัส EV ดังกล่าว บริษัทอยู่ระหว่างลงทุนติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า Solar Roof & Smart Charger ในพื้นที่ให้บริการหลักแห่งใหม่ที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งจะแล้วเสร็จในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ โดยสถานีชาร์จมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 120 กิโลวัตต์ คาดว่าจะสามารถใช้พลังงานสะอาดได้มากกว่า 80% เพื่อรองรับการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการขยายบริการขนส่งสีเขียวในระยะยาว
สำหรับการขยายธุรกิจเสริมบริการ VVS (VIP Vehicle Service) รถรับจ้างรายเที่ยวผ่านระบบการจองออนไลน์ เพื่อขยายฐานการให้บริการจากกลุ่มลูกค้า B2B สู่กลุ่ม B2C และธุรกิจท่องเที่ยว ตั้งเป้าการเติบโตไว้ที่ 100% ในปีนี้ ขณะที่ธุรกิจ AQS (A Quick Service) บริการซ่อมบำรุงรถและจำหน่ายอะไหล่ ตั้งเป้าเปิดให้บริการจำนวน 5 สาขาในระยะเวลา 3 ปี เพื่อรองรับลูกค้าภายนอก สาขาแรกอยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการภายในไตรมาส 2 ปี 2569
นอกจากนี้ บริษัทเข้าร่วม JUMP+ โครงการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับศักยภาพการเติบโตขององค์กรในระยะยาว โดยวางแผนเพิ่มจำนวนรถให้บริการ ควบคู่การขยายไลน์ธุรกิจใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตเชิงกลยุทธ์ในช่วง 3 ปีข้างหน้า การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และความโปร่งใสในฐานะบริษัทจดทะเบียน พร้อมสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน