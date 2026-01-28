หุ้นแกว่งขึ้นรับแรงหนุน Fund Flow ไหลเข้าเอเชีย ดอลลาร์อ่อนค่าสุดรอบ 4 ปี

นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้มีทิศทางแกว่งตัวขึ้น Sideways to Sideways Up โดยเมื่อคืนนี้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าทำระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 4 ปี หนุนกระแสเงินทุนต่างชาติ (Fund Flow) ที่ไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในไทย, เกาหลีใต้, ไต้หวัน, ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีและคาดว่าตลาดจะเคลื่อนไหวตามกระแสเงินทุนดังกล่าว
ส่วนประเด็นเรื่องการกีดกันทางการค้า (Tariff) มองว่ายังคงเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะท่าทีที่ยังไม่ชัดเจนระหว่างสหรัฐอเมริกากับยุโรป รวมถึงล่าสุดกรณีของเกาหลีใต้ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมใหญ่ยังต้องรอผลการพิจารณาของศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา คดีมาตรการภาษี IEEPA ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะมีการตัดสินเมื่อใด
พร้อมทั้งให้กรอบแนวรับ 1,330 จุด และแนวต้าน 1,344 จุด