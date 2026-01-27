HLโชว์นวัตกรรมสมุนไพรไทย ผลิตภัณฑ์ “แบรนด์ Q”ผลตอบรับคึก

เฮลท์ลีด สุดปลื้ม! โชว์นวัตกรรมสมุนไพรไทย สเปรย์พ่นปาก-จมูก MOUTH SPRAY & NASAL SPRAY “แบรนด์ Q” ในงาน “อย. Expo 2026” ภายใต้แนวคิด “From Local to Global - จากอัญมณีภูมิปัญญาไทย สู่การพัฒนาไกลไปสากล กระแสตอบรับคึกคัก ตอกย้ำศักยภาพผลิตภัณฑ์โดดเด่น จากการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสมุนไพรไทย ตอบโจทย์สุขภาพคนไทย และเป็นที่ยอมรับสู่ระดับสากล
นายธัชพล ชลวัฒนสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) (HL) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เชิญร่วมนำผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาจากองค์ความรู้ด้านสมุนไพรไทยอย่าง สเปรย์พ่นปาก-จมูก MOUTH SPRAY & NASAL SPRAY “แบรนด์ Q” ไปร่วมจัดแสดง ในงานมหกรรม อย. Expo 2026 ภายใต้แนวคิด “From Local to Global - จากอัญมณีภูมิปัญญาไทย สู่การพัฒนาไกลไประดับสากล โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
งานมหกรรม อย. Expo 2026 ในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีระดับประเทศที่รวบรวมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยที่มีศักยภาพ ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปจนถึงนวัตกรรมสุขภาพที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย และเป็นพื้นที่เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อแสดงความพร้อมของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยสู่การแข่งขันในเวทีสากล ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการแสดงบทบาทและภารกิจของ อย. พื้นที่จัดแสดงศักยภาพผู้ประกอบการจากภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ กิจกรรมให้ความรู้ และบูธผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพกว่า 500 บูธ ให้ประชาชนได้เลือกชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยอย่างมั่นใจ
“บริษัทฯ ยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาร่วมโชว์ในครั้งนี้ เพราะเป็นงานยิ่งใหญ่ระดับประเทศ ที่จะช่วยยกระดับและสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีความปลอดภัย สามารถแข่งขันในระดับสากล และร่วมขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข สู่ Medical and Wellness Hub นำผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยไปสู่ตลาดโลกได้” นายธัชพล กล่าว