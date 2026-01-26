กลุ่มทีเอสเอ็ม รับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์

กลุ่มทีเอสเอ็ม (TSM Group) ได้รับประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอน ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน BCG (Bio-Circular-Green Economy)ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเดินหน้าสร้างมาตรฐานเดียวกันในทุกกลุ่มสินค้าที่ผลิต ยกระดับผลิตภัณฑ์ทุกชนิดให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ยืนหยัดด้านความยั่งยืนในระยะยาว มุ่งหน้าสู่อนาคต NET ZERO อย่างแท้จริง
ดร.กนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกำกับองค์กร กลุ่มทีเอสเอ็ม (TSM Group) กล่าวว่า กลุ่มทีเอสเอ็ม มุ่งดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ควบคู่ไปกับ ESG มาโดยตลอด ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจในการขับเคลื่อนแนวทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์โลกในระยะยาว
จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ล่าสุดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทีเอสเอ็มได้เข้ารับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: CFP) ซึ่งผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สะท้อนถึงความตั้งใจจริงขององค์กรในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ตลอดจนแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
ทั้งนี้ เครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอน ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้องค์กรและภาคธุรกิจสามารถประเมินและแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง ไปจนถึงการใช้งานของผู้บริโภค โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความโปร่งใสด้านข้อมูลสิ่งแวดล้อม เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าและผู้บริโภค รวมถึงสนับสนุนการนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีนี้มีหน่วยงานและองค์กรที่ผ่านเกณฑ์การรับรอง รวมทั้งสิ้น 135 องค์กร สะท้อนถึงพลังความร่วมมือของภาคธุรกิจไทยในการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน
สำหรับผลิตภัณฑ์ของ TSM Group ที่ได้รับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: CFP) ในปัจจุบัน ได้แก่ น้ำตาลทรายขาว (White Sugar) แบรนด์ “น้ำตาลรักโลก”, น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) แบรนด์ “น้ำตาลรักโลก”, น้ำตาลทรายดิบ (Raw Sugar) และกากน้ำตาล (Molasses) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการจัดหาวัตถุดิบและการผลิตจาก บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด และ บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมตั้งแต่การใช้พลังงาน การจัดการทรัพยากร ไปจนถึงการควบคุมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกขั้นตอนของการผลิตและการใช้งาน เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระยะยาว
“TSM Group มีความมุ่งมั่นในการยกระดับผลิตภัณฑ์ทุกประเภทภายใต้การผลิตและการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมุ่งผลักดันให้ผลิตภัณฑ์และกระบวนการดำเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมาตรฐานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นหนึ่งเดียวในทุกกลุ่มสินค้า และตอกย้ำจุดยืนขององค์กรในฐานะผู้นำด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและ NET ZERO อย่างแท้จริง” ดร.กนกวรรณ กล่าว